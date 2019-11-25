Тука объяснил, что мешает Западу уничтожить Россию

Георгий Тука / Униан

Страны Запада панически боятся распространения оружия массового уничтожения, поэтому воздерживаются от активных шагов для уничтожения России. При этом западные страны осознают, что существование Российской Федерации в нынешнем виде не отвечает их интересам. Такое мнение высказал бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и перемещенных лиц Георгий Тука, который ранее рассказал о новой "силе" Кремля.

Тука пояснил, что речь идет не о физическом уничтожении России, а об уничтожении РФ как государства, то есть Россию можно было бы, к примеру, разделить на пять других государств. Однако, страны-партнеры Украины "панически боятся неконтролируемого распространения оружия массового уничтожения, которого у России – "мама дорогая".

Читайте такжеПутин закладывает начало краха России - эксперт"Каждый раз во время общения с ними (представителями стран Запада, - Главред) я пытался фундаментально изменить их дискурс. Я им пытался объяснить, что вы боитесь неконтролируемого распространения в случае начала краха России. Но попробуйте думать об этом процессе с другой точки зрения – как сохранить контроль при распаде РФ. И мне кажется, что у некоторых военных генералов интерес в глазах просыпается", – заявил бывший замминистра в эфире ObozTV.

Напомним, бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что архиважной проблемой захваченной части востока Украины является влияние пропаганды Российской Федерации на сознание украинцев. По его мнению, эту проблему недооценила предыдущая и нынешняя украинская власть.