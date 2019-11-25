Тука объяснил, что мешает Западу уничтожить Россию

Россию можно было бы, к примеру, разделить на пять других государств, считает Георгий Тука.
Страны Запада панически боятся распространения оружия массового уничтожения, поэтому воздерживаются от активных шагов для уничтожения России. При этом западные страны осознают, что существование Российской Федерации в нынешнем виде не отвечает их интересам. Такое мнение высказал бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и перемещенных лиц Георгий Тука, который ранее рассказал о новой "силе" Кремля.
Тука пояснил, что речь идет не о физическом уничтожении России, а об уничтожении РФ как государства, то есть Россию можно было бы, к примеру, разделить на пять других государств. Однако, страны-партнеры Украины "панически боятся неконтролируемого распространения оружия массового уничтожения, которого у России – "мама дорогая".
Читайте такжеПутин закладывает начало краха России - эксперт"Каждый раз во время общения с ними (представителями стран Запада, - Главред) я пытался фундаментально изменить их дискурс. Я им пытался объяснить, что вы боитесь неконтролируемого распространения в случае начала краха России. Но попробуйте думать об этом процессе с другой точки зрения – как сохранить контроль при распаде РФ. И мне кажется, что у некоторых военных генералов интерес в глазах просыпается", – заявил бывший замминистра в эфире ObozTV.
Напомним, бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что архиважной проблемой захваченной части востока Украины является влияние пропаганды Российской Федерации на сознание украинцев. По его мнению, эту проблему недооценила предыдущая и нынешняя украинская власть.