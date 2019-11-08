"Для неоккупированной Украины это особо опасно": Тука напугал новой "силой" Кремля

Тука напугал новой "силой" Кремля

Эффективные невоенные способы ведения войны, которые Россия применяет против Украины, для украинцев намного опаснее, считает бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

"С моей точки зрения, использование российской "мягкой силы" гораздо опаснее не на оккупированных территориях, а на территориях, контролируемых центральной властью", – цитирует Обозреватель его слова.

Именно на невоенные способы ведения войны приходится 80% успеха. И это "не военная тайна", добавил Тука.

Читайте также"Из какой задн*цы Богдан его вытащил": Тука сделал прогноз по акции Остановим капитуляциюПоявлениями "мягкой силы" Кремля экс-чиновник считает подачу информации рядом СМИ.

Он считает, в Украине "нет ни понимания, ни объективной оценки реальности". Поэтому "остается только на общественных началах доносить то, в какой информационной среде мы все живем".

Ранее Тука назвал главные инструменты кремлевской пропаганды. Культура, спорт и религия – три столпа, на которых держится российская пропаганда.