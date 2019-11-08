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"Для неоккупированной Украины это особо опасно": Тука напугал новой "силой" Кремля

8 ноября 2019, 21:44

На невоенные способы ведения войны приходится 80% успеха, отметил экс-чиновник.

Тука напугал новой
Тука напугал новой "силой" Кремля

Эффективные невоенные способы ведения войны, которые Россия применяет против Украины, для украинцев намного опаснее, считает бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

"С моей точки зрения, использование российской "мягкой силы" гораздо опаснее не на оккупированных территориях, а на территориях, контролируемых центральной властью", – цитирует Обозреватель его слова.

Именно на невоенные способы ведения войны приходится 80% успеха. И это "не военная тайна", добавил Тука.

Читайте также"Из какой задн*цы Богдан его вытащил": Тука сделал прогноз по акции Остановим капитуляциюПоявлениями "мягкой силы" Кремля экс-чиновник считает подачу информации рядом СМИ.

Он считает, в Украине "нет ни понимания, ни объективной оценки реальности". Поэтому "остается только на общественных началах доносить то, в какой информационной среде мы все живем".

Ранее Тука назвал главные инструменты кремлевской пропаганды. Культура, спорт и религия – три столпа, на которых держится российская пропаганда.

Россия Георгий Тука Украина
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