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Винни-Пух совсем не безобиден: Тука назвал главные инструменты кремлевской пропаганды

25 октября 2019, 11:17

Культура, спорт и религия - три столпа, на которых держится российская пропаганда.

Георгий Тука
Георгий Тука / Униан

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, который ранее рассказал, чего хочет от Украины одна из "башен Кремля", назвал три самых главных инструмента российской пропаганды. Речь идет о культуре, спорте и религии.  Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам Туки, Кремль использует культуру как метод так называемой "мягкой силы" в "борьбе за умы и сердца".

"С помощью культуры у населения той или иной страны формируется некий образ. Простой пример, как это работает везде. Допустим, всем хорошо знаком забавный образ Винни-Пуха. Этот неуклюжий медвежонок может вызывать лишь сочувствие или симпатию, но никак не настороженность. Но прообраз Винни-Пуха — это медведь, один из самых опасных хищников в дикой природе", – считает чиновник.

Еще один инструмент российской пропаганды, который использовался еще со времен СССР, –  это спорт.

"Спортивные международные состязания еще с советских времен рассматривались пропагандистами как некое столкновение двух противоборствующих систем — социалистической и капиталистической. Показателен пример московской Олимпиады 1980 года. Символом этой Олимпиады был избран медвежонок – как некий образ доброжелательного русского мира, в то время как советские войска начали свое вторжение в Афганистан", – пояснил Тука.

Религия – третий метод давления пропаганды российской власти.

"Русская православная церковь присутствует во многих странах мира, а ее попы всегда использовались в Украине в качестве рупора "русского мира". Они всегда пели песни про единый народ, про братство и духовное единство. Всегда пропагандировали и отстаивали идеи Кремля. Многочисленные крестные ходы, организованные РПЦ, всегда сопровождались речевками: "НАТО – нет", "Долой Америку" и "Да здравствует Россия". С начала войны на Востоке зафиксировали не единичные случаи того, как попы РПЦ благословляли на убиение защитников Украины террористов из так называемых "Л/ДНР", – отметил Тука.

Напомним, ранее замглавы по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука высказался относительно разведения сил в Золотом и Петровском следом за разведением в Станице Луганской. По словам чиновника, Россия ставит перед Украиной неприемлемые условия по Донбассу

Также Тука рассказал о том, какая ситуация сложилась с украинцами, которые живут во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей и назвал условие, при котором Донбасс будет развиваться и процветать

Россия культура пропаганда религия Георгий Тука российская пропаганда новости Украины спорт
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