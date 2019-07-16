Тука назвал условие, при котором Донбасс будет развиваться и процветать

16 июля 2019, 21:43

Экс-губернатор Луганской военно-гражданской истории Георгий Тука детально и подробно высказался по теме.

Георгий Тука
Георгий Тука / Главред

Георгий Тука, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, а также экс-глава Луганской ВГА, отвечая на вопрос читателя во время чата на Главреде, рассказал о том, какая ситуация сложилась с украинцами, живущими во временно оккупированных районах Донбассе.

"К сожалению, люди продолжают ехать - и в России, и в Украине, и в Европе. Недавно общался с женщиной из Донбасса: они с мужем так бежали от войны, оказались аж в Испании, работающих там.Вообще, демографическая ситуация на оккупированной части Донбасса крайне негативная. Активный слой населения в подавляющем большинстве пытается оставить эту территорию. Поэтому в основном там остаются или коллаборационисты, которые пошли на сотрудничество с оккупационными администрациями, и за это получают "бюджетные средства", или представители 1-го и 2-го армейских корпусов, которые финансируются за счет бюджета РФ, или пожилые люди, которым не куда деваться, потому что они никому и нигде просто не нужны. И демографические прогнозы крайне негативные", − высказался чиновник.

Читайте такжеГеоргий Тука: Зеленскому нельзя общаться с Путиным тет-а-тет – он таких "зеленских" на переговорах жует пачкамиКроме того, Тука скептически прокомментировал те финансовые данные по поводу восстановления Донбасса, которые озвучил во время своей недавней поездки в Канаду президент Владимир Зеленский. 

"Президент Зеленский во время визита в Канаду сказал, что для восстановления Донбасса потребуется около 10 млрд евро. Не знаю, откуда взялась такая цифра. Ведь нет никаких расчетов, которые бы указывали именно на такие суммы. Кто президенту "вдув в уши" такую ​​цифру - не знаю.Только сейчас начинает работать комиссия, которая будет собирать информацию об имущественных, экономических и финансовые потери от событий последних пяти лет. В ответ на первый запрос мы получили от наших учреждений 1428 страниц документов об имуществе, которое осталось в Крыму и на Донбассе. Поэтому впереди еще много работы, после выполнения которой мы сможем оценить потери.Кроме того, нужно понимать, что никакой развития и цветущего Донбассу не будет до тех пор, пока Украина не вернет эту территорию под свою юрисдикцию. Без этого никто никуда не пойдет", − подытожил он.

Напомним, ранее Георгий Тука спрогнозировал, что случится с антироссийскими санкциями после "выбрыка" ПАСЕ. До этого он оценил первые решения, принятые президентом Владимиром Зеленским по Донбассу. 


 

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