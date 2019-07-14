Тука оценил первые шаги Зеленского по Донбассу

Некоторые заявления президента трудновыполнимы, считает замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука полагает, что президент Владимир Зеленский в первых шагах и заявлениях относительно захваченной части востока Украины не допустил грубые ошибки.
В шагах и заявлениях главы государства насчет Донбасса есть залихватский мальчишеский задор, рассказал чиновник во время чата на Главреде.
По его словам, залихватский мальчишеский задор соединяется с подростковой энергией, отсутствием профессионализма и реального опыта, а "из-за этого иногда делаются заявления, которые, мягко говоря, трудновыполнимы".
"Грубых ошибок (по Донбассу — Ред.) пока что я не вижу…", — сказал замминистра.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский изменил состав Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе — представителем нашей страны снова стал бывший президент Леонид Кучма, и вернул в ТКГ экс-посла в Беларуси Романа Безсмертного.
Также президент заявил: "Я хочу надеяться, что за год у нас уже не будет этой войны".
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.