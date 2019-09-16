Тука рассказал о возможной "хотелке" башни Кремля относительно Украины

Возможно, в Кремле хотят вернуть предприятия, "отжатые" боевиками на Донбассе, их владельцам, сообщил бывший член Кабмина.
Возможный арест в самопровозглашенной "ЛНР" Игоря Корнета, который занимал пост главы "МВД", и движения вокруг "национализированных" предприятий могут выдавать намерения одной из "башен Кремля" относительно связей России с Украиной.
Такие действия могут свидетельствовать о том, что в Кремле хотят вернуть "отжатые" предприятия их владельцам, чтобы восстановить промышленные связи с Киевом, написал бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в Facebook.
"Вождь "лугаского народа" - предатель СБУ Леонид Пасечник уволил и арестовал "министра МВД" Корнета. Того самого Корнета, который в свое время организовал мятеж против предыдущего "вождя луганского народа" Плотницкого (бывший главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий – Ред.)", - отметил экс-чиновник.
Ранее СМИ писали, что на захваченной боевиками части Луганской области в отношении Игоря Корнета начато "уголовное производство", по месту его жительства, работы, а также в кабинетах его "заместителей" проходили обыски.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.