Банка с пауками: в Луганске боевики схватили главу "МВД ЛНР" Корнета - СМИ

Игорь Корнет / Царьград.тв

Игорь Корнет, глава "Министерства внутренних дел" группировки боевиков "ЛНР" был лишен своей должности и помещен под арест.

Соответствующее сообщение со ссылкой на свои источники опубликовал портал ОстроВ. По их данным, против Корнета якобы открыто "уголовное дело" и сейчас боевики активно проходят обыски по месту его жительства, работы, а также в кабинетах его "заместителей".

К слову, ранее, в социальных сетях фанаты "русского мира" сообщали о том, что Корнет готовил побег из временно оккупированных территорий в Россию.

Напомним, ранее сообщалось о том, что конфликт между "главой МВД" Корнетом и "главой республики" Леонидом Пасечником возник сразу же после того, как первый организовал успешный путч против прежнего главаря боевиков Игоря Плотницкого. Однако Корнет так и не добился всей власти в контролируемых боевиками "ЛНР" районах Луганщины.