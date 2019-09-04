Тука: Россия ставит перед Украиной неприемлемые условия по Донбассу

Чиновник выступает против дальнейшего разведения сил в Золотом и Петровском следом за разведением в Станице Луганской.
Во встречи нормандской четверки 2019 по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе в Германии Украине выдвинули категорически неприемлемые условия, считает замглавы по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.
"К самому факту существования так называемой формулы Штайнмайера я отношусь крайне отрицательно. Потому что она предполагает проведение местных выборов на оккупированных территориях до их освобождения. Я такую форму принять не могу – ни как гражданин, ни как чиновник, ни как человек, который с первого дня войны на Донбассе фактически вовлечен в этот процесс", – цитирует его Обозреватель.
Читайте такжеТука назвал условия возвращения Крыма и Донбасса и спрогнозировал сроки развала РФКроме того, выступает чиновник и против дальнейшего разведения сил в Золотом и Петровском следом за разведением в Станице Луганской.
"Хотя бы потому, что по состоянию на вчерашний день была информация о том, что наши Вооруженные Силы практически завершили демонтаж укрепительных сооружений в Станице Луганской, в то время как на противоположном берегу российские наемники, наоборот, усилили свои укрепления", – пояснил он.
По его мнению, разведение войск невозможно в условиях, "если россияне просто игнорируют даже те договоренности, которые были достигнуты под флагом мирного процесса".
Ранее экс-глава МИД Украины Константин Грищенко, комментируя итоги данной встречи, заявил, что стороны далеки от компромисса. Ничего радикально нового не обсуждалось. Дату встречи лидеров "нормандской четверки" на наивысшем уровне согласовать также не удалось.
- Напомним, из-за обострения на Донбассе Зеленский попросил о встрече Путина, Меркель и Макрона. Он констатировал, что хлебное перемирие длилось 17 дней.
- Позднее Зеленский пригласил США на переговоры с Меркель, Макроном и Путиным. Во время рандеву с Болтонон Зеленский подчеркнул, что Украина приветствовала бы присоединение США к "нормандскому формату" - Украина, Германия, Франция, Россия.
- Кремль озвучивал два условия для встречи в нормандском формате. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров основным и обязательным условием назвал разведение сил на Донбассе.
- В итоге в ночь на 3 сентября в Берлине советники лидеров нормандского формата обсудили "исполнение конкретных договоренностей, которые откроют путь к встрече на высшем уровне". Среди конкретных вещей, которых нужно достичь, дипломат назвал Станицу Луганскую, о разведении сил в которой и еще в двух других местах лидеры договорились еще в 2016 году.
- Во время переговоров 3 сентября речь не шла об обмене заложниками и пленными, о миротворческой миссии на Донбассе, о "дорожней карте" выполнения Минских договоренностей, которую договаривались разработать во время последнего саммита осенью 2016 года.