Тука: Россия ставит перед Украиной неприемлемые условия по Донбассу

4 сентября 2019, 15:01

Чиновник выступает против дальнейшего разведения сил в Золотом и Петровском следом за разведением в Станице Луганской.

Тука: Россия ставит перед Украиной неприемлемые условия по Донбассу
Тука: Россия ставит перед Украиной неприемлемые условия по Донбассу / Униан

Во встречи нормандской четверки 2019 по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе в Германии Украине выдвинули категорически неприемлемые условия, считает замглавы по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"К самому факту существования так называемой формулы Штайнмайера я отношусь крайне отрицательно. Потому что она предполагает проведение местных выборов на оккупированных территориях до их освобождения. Я такую форму принять не могу – ни как гражданин, ни как чиновник, ни как человек, который с первого дня войны на Донбассе фактически вовлечен в этот процесс", – цитирует его Обозреватель.

Читайте такжеТука назвал условия возвращения Крыма и Донбасса и спрогнозировал сроки развала РФКроме того, выступает чиновник и против дальнейшего разведения сил в Золотом и Петровском следом за разведением в Станице Луганской.

"Хотя бы потому, что по состоянию на вчерашний день была информация о том, что наши Вооруженные Силы практически завершили демонтаж укрепительных сооружений в Станице Луганской, в то время как на противоположном берегу российские наемники, наоборот, усилили свои укрепления", – пояснил он.

По его мнению, разведение войск невозможно в условиях, "если россияне просто игнорируют даже те договоренности, которые были достигнуты под флагом мирного процесса".

Ранее экс-глава МИД Украины Константин Грищенко, комментируя итоги данной встречи, заявил, что стороны далеки от компромисса. Ничего радикально нового не обсуждалось. Дату встречи лидеров "нормандской четверки" на наивысшем уровне согласовать также не удалось.

  • Напомним, из-за обострения на Донбассе Зеленский попросил о встрече Путина, Меркель и Макрона. Он констатировал, что хлебное перемирие длилось 17 дней. 
  • Позднее Зеленский пригласил США на переговоры с Меркель, Макроном и Путиным. Во время рандеву с Болтонон Зеленский подчеркнул, что Украина приветствовала бы присоединение США к "нормандскому формату" - Украина, Германия, Франция, Россия.
  • Кремль озвучивал два условия для встречи в нормандском формате. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров основным и обязательным условием назвал разведение сил на Донбассе.
  • В итоге в ночь на 3 сентября в Берлине советники лидеров нормандского формата обсудили "исполнение конкретных договоренностей, которые откроют путь к встрече на высшем уровне". Среди конкретных вещей, которых нужно достичь, дипломат назвал Станицу Луганскую, о разведении сил в которой и еще в двух других местах лидеры договорились еще в 2016 году. 
  • Во время переговоров 3 сентября речь не шла об обмене заложниками и пленными, о миротворческой миссии на Донбассе, о "дорожней карте" выполнения Минских договоренностей, которую договаривались разработать во время последнего саммита осенью 2016 года.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Донбасс нормандская четверка нормандский формат Георгий Тука война на Донбассе
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

15:08
В Турции на пляже жестоко убили украинку
15:01
Тука: Россия ставит перед Украиной неприемлемые условия по Донбассу Видео
14:50
Кабмин уволил Кличко с должности главы КГГА
14:40
Трансплантология и вакцинация: глава Минздрава назвала главные направления работы ведомства Видео
14:19
Рябошапка хочет поставить своим первым замом скандального Касько - СМИ
14:07
"Приложись к моей груди": Семенович публично вывалила огромную грудь
13:55
Глава Минздрава обьяснила, как относится к легализации марихуаны Видео
13:52
Погода в Киеве и Украине: кому грозит шторм с градом Видео
13:20
Без Зеленского, без денег: что случилось с шоу Рассмеши Комика
13:11
"Лишь сплетни": глава Минздрава опровергла слухи о связи с Радуцким Видео
13:06
"Нах*й Подол не нужен": в Киеве коммунальщики покрасили фонтан в вырвиглазный цвет - фото
13:03
"Пять лет хуцпы завершились": Ройтбурда выгнали из Одесского художественного музея
12:47
Под Тернополем прогремел взрыв: ректор ВУЗа и его жена тяжело ранены
12:34
Рябошапка обезглавил прокуратуры четырех областей
12:25
Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации для педофилов
12:17
На территории шахты "ДНР" прогремел взрыв: есть погибшие - СМИ
12:15
Организаторы форума Путина случайно "слямзили" мост в Бангкоке Фото
12:13
Умер Питер Линдберг: биография, личная жизнь, работы знаменитого фотографа Фото
12:05
Бывший футболист Реала попался на рассылке детского порно - полиция
11:57
Доктор Кто появится в сиквеле Отряда Самоубийц
11:53
Богдан в Раде пародировал Порошенко, Зеленский не смог сдержать хохота Видео
11:40
В захваченном Донецке в маршрутке провели проукраинскую "диверсию": опубликовано фото
11:18
В Словении предложили ЕС новое решение для европейского статуса Украины и Турции
11:12
Мягкая мебель и столовая с плазмой и фонтаном: Зайцева будет отбывать "десятку" в VIP-тюрьме Видео
10:59
"Не завидуйте!": грудастая нардеп прокомментировала интимную переписку в Раде
10:58
Нацсовет по телевидению вляпался в коррупционный скандал на многие миллионы гривен
10:54
"Х** с ним!": Розенбаум в реанимации связался с поклонниками
10:38
Главный лесник Житомирщины, которого публично "высек" Зеленский, остался без работы
10:27
В НБУ сообщили о провале "украинского Томоса"
10:15
Известный американский спортсмен умер после падения со скейтборда
10:07
В РФ рассказали, когда обсудят с Украиной и Европой транзит газа
09:58
"Лица первоклассников перекосило": в РФ на школьную линейку согнали "спецназ" Видео
09:39
Почему депутатскую неприкосновенность могут еще вернуть мнение
09:22
В Генштабе ВСУ рассказали, какие реформы и перестановки ждут украинскую армию
09:20
"Бархатный накрыло": в Сети снова показали пустые пляжи Крыма Фото
08:56
Названа новая дата запуска процесса обмена пленными между РФ и Украиной
08:51
Жириновский в порядке маразма приветствовал "развал" Украины Зеленским Видео
08:45
"В Динамо сейчас бардак" - источник
08:28
В сентябре курс доллара побьет рекорд: эксперты сделали прогноз
08:20
Когда Украина перестанет брать кредиты от МВФ мнение
08:00
Осенние дожди уже в Украине: синоптик уточнил прогноз погоды на сегодня Видео
07:36
Симпатик Путина остался у руля правительства Италии
07:28
Зачем Путин шантажирует Зеленского мнение
07:18
Лишить Путина денег: в США уверены, что способны остановить строительство Северного потока-2
07:15
Диетолог назвала идеальный график приема пищи
06:53
Трамп опозорился, поздравив Польшу с вторжением нацистов Видео
06:51
Отмена неприкосновенности: как Зеленский накрыл "колпаком" всех тварей разом мнение
06:41
Модный маникюр осень 2019: самые красивые 40 вариантов из Instagram Фото Видео
06:30
Неудачники сентября: названы знаки Зодиака, которых ждут неприятности
06:02
"Зачем же так нажираться?": Maruv показала, чем занимается за кулисами
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять