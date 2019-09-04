Тука: Россия ставит перед Украиной неприемлемые условия по Донбассу / Униан

Во встречи нормандской четверки 2019 по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе в Германии Украине выдвинули категорически неприемлемые условия, считает замглавы по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"К самому факту существования так называемой формулы Штайнмайера я отношусь крайне отрицательно. Потому что она предполагает проведение местных выборов на оккупированных территориях до их освобождения. Я такую форму принять не могу – ни как гражданин, ни как чиновник, ни как человек, который с первого дня войны на Донбассе фактически вовлечен в этот процесс", – цитирует его Обозреватель.

Читайте такжеТука назвал условия возвращения Крыма и Донбасса и спрогнозировал сроки развала РФКроме того, выступает чиновник и против дальнейшего разведения сил в Золотом и Петровском следом за разведением в Станице Луганской.

"Хотя бы потому, что по состоянию на вчерашний день была информация о том, что наши Вооруженные Силы практически завершили демонтаж укрепительных сооружений в Станице Луганской, в то время как на противоположном берегу российские наемники, наоборот, усилили свои укрепления", – пояснил он.

По его мнению, разведение войск невозможно в условиях, "если россияне просто игнорируют даже те договоренности, которые были достигнуты под флагом мирного процесса".

Ранее экс-глава МИД Украины Константин Грищенко, комментируя итоги данной встречи, заявил, что стороны далеки от компромисса. Ничего радикально нового не обсуждалось. Дату встречи лидеров "нормандской четверки" на наивысшем уровне согласовать также не удалось.