Когда закончится война на Донбассе: в МИД Украины дали неутешительный ответ

3 сентября 2019, 21:58

По словам Константина Грищенко, стороны далеки от компромисса.

Встреча в нормандском формате: итоги озвучены неутешительные
Встреча в нормандском формате по Донбассу: итоги озвучены неутешительные

Встреча нормандской четверки 2019 по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе, которая состоялась в Германии, дала неутешительный результат.

По словам экс-главы МИД Украины Константина Грищенко, стороны далеки от компромисса. Ничего радикально нового не обсуждалось. Дату встречи лидеров "нормандской четверки" на наивысшем уровне согласовать также не удалось.

"На данном этапе можно как позитив отметить то, что встреча просто состоялась, что предметные обсуждения продолжались довольно долго. Это значит, что было о чем говорить, они не разошлись без определенных договоренностей, которые нам пока что неизвестны. И сдержанный оптимизм может быть. Но существуют очень серьезные препятствия для быстрого преодоления разногласий", – цитирует Грищенко Обозреватель.

Читайте такжеГенерал сказал, сдаст ли Запад Украину РоссииПо его мнению, чтобы добиться прогресса в этих переговорах главе Украины Владимиру Зеленскому, возможно, придется пойти на непопулярные шаги.

"Тут надо или продолжать настойчивую дипломатическую работу, чтобы корректировать эти моменты, которые являются неудобными для украинской стороны, или однозначно решить, что нам нужен мир, и в этом контексте идти на тот компромисс, который предыдущая власть абсолютно не воспринимала", – резюмировал Грищенко.

  • Напомним, из-за обострения на Донбассе Зеленский попросил о встрече Путина, Меркель и Макрона. Он констатировал, что хлебное перемирие длилось 17 дней. 
  • Позднее Зеленский пригласил США на переговоры с Меркель, Макроном и Путиным. Во время рандеву с Болтонон Зеленский подчеркнул, что Украина приветствовала бы присоединение США к "нормандскому формату" - Украина, Германия, Франция, Россия.
  • Кремль озвучивал два условия для встречи в нормандском формате. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров основным и обязательным условием назвал разведение сил на Донбассе.
  • В итоге в ночь на 3 сентября в Берлине советники лидеров нормандского формата обсудили "исполнение конкретных договоренностей, которые откроют путь к встрече на высшем уровне". Среди конкретных вещей, которых нужно достичь, дипломат назвал Станицу Луганскую, о разведении сил в которой и еще в двух других местах лидеры договорились еще в 2016 году. 
  • Во время переговоров 3 сентября речь не шла об обмене заложниками и пленными, о миротворческой миссии на Донбассе, о "дорожней карте" выполнения Минских договоренностей, которую договаривались разработать во время последнего саммита осенью 2016 года.

 

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нормандский формат Константин Грищенко
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