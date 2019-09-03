Когда закончится война на Донбассе: в МИД Украины дали неутешительный ответ

Встреча в нормандском формате по Донбассу: итоги озвучены неутешительные

Встреча нормандской четверки 2019 по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе, которая состоялась в Германии, дала неутешительный результат.

По словам экс-главы МИД Украины Константина Грищенко, стороны далеки от компромисса. Ничего радикально нового не обсуждалось. Дату встречи лидеров "нормандской четверки" на наивысшем уровне согласовать также не удалось.

"На данном этапе можно как позитив отметить то, что встреча просто состоялась, что предметные обсуждения продолжались довольно долго. Это значит, что было о чем говорить, они не разошлись без определенных договоренностей, которые нам пока что неизвестны. И сдержанный оптимизм может быть. Но существуют очень серьезные препятствия для быстрого преодоления разногласий", – цитирует Грищенко Обозреватель.

Читайте такжеГенерал сказал, сдаст ли Запад Украину РоссииПо его мнению, чтобы добиться прогресса в этих переговорах главе Украины Владимиру Зеленскому, возможно, придется пойти на непопулярные шаги.

"Тут надо или продолжать настойчивую дипломатическую работу, чтобы корректировать эти моменты, которые являются неудобными для украинской стороны, или однозначно решить, что нам нужен мир, и в этом контексте идти на тот компромисс, который предыдущая власть абсолютно не воспринимала", – резюмировал Грищенко.