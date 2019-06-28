Дипломат спрогнозировал поведение Трампа на встрече с Путиным

На встрече с Владимиром Путиным Дональд Трамп постарается не выглядеть "слишком снисходительным", полагает дипломат / Reuters

Украинский дипломат Константин Грищенко считает, что президент США — республиканец Дональд Трамп — на встрече с главой Российской Федерации Владимиром Путиным постарается не выглядеть "слишком снисходительным".

Американский лидер уже не тот, каким был в начале, рассказал эксперт в эфире ObozTV.

По его словам, Трамп уже достаточно осознал сложность отношений с РФ и сложность того, каким образом ему придется объяснять свое поведение накануне выборов (в США в 2020-м запланированы президентские выборы).

"Республиканская партия, по определению, очень скептична по отношению к Советскому Союзу. А сейчас — к России... Именно поэтому у Украины есть поддержка — потому что Украина стоит против России", — отметил собеседник.Ранее сообщалось, что Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся в пятницу, 28 июня, в японской Осаке на саммите Большой двадцатки (G20). Встреча Путина и Трампа запланирована в 8:00 по Киеву. В частности, президенты США и РФ могут поговорить об Украине.