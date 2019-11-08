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Тука назвал архиважную проблему Донбасса

8 ноября 2019, 11:59

Проблема захваченной части востока Украины недооценена, считает экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий.

Архиважная проблема части Донбасса - влияние пропаганды России на сознание украинцев, считает Георгий Тука - Новости Донбасса
Архиважная проблема части Донбасса - влияние пропаганды РФ на сознание украинцев, полагает Георгий Тука / Главред

Архиважной проблемой захваченной части востока Украины является влияние пропаганды Российской Федерации на сознание украинцев.

Проблему недооценила предыдущая и нынешняя украинская власть, рассказал бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука Обозревателю. 

Собеседник подчеркнул, что мировоззрение формируется с помощью информационной обработки.

"…Если направление обработки такое - "Украине полная хана, спасение в России", - на территориях, оккупированных Россией, повышается уровень пророссийских настроений", - объяснил экс-чиновник.

Читайте также"Война скоро закончится": СМИ узнали, чем дышит ДонецкТука добавил, что по недавним оценкам российских спецслужб, большинство жителей подконтрольной боевикам части Донбасса "при некоем гипотетическом особом статусе" ассоциировали себя с Украиной, а не с РФ.

"Сейчас же этот вектор меняется, чтобы настроения этих людей менять в пророссийскую сторону. То есть, чтобы они ассоциировали себя, в первую очередь, не с Украиной, а с Россией", - предупредил собеседник.

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что Украина теперь ведет информационную войну не только с росСМИ - информационное противостояние идет и внутри нашего государства. По мнению главы страны, есть украинские СМИ, которые не понимают, что делают.

Донбасс Россия пропаганда проблема Георгий Тука
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