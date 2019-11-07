"Не только против РосСМИ": Зеленский рассказал, как "разрослась" информационная война

Информационная война "разрослась", сообщил Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Владимир Зеленский сообщил, что теперь Украина ведет информационную войну не только с российскими СМИ - информационное противостояние идет и внутри нашей страны.

Некоторые украинские СМИ не понимают, что делают, рассказал глава государства в новом влоге за рулем авто Tesla.

Зеленский добавил, что в информационном пространстве встречаются манипуляции и фейки.

"…информационная война... Раньше это была война с российскими средствами массовой информации, теперь это война еще и внутри нашей страны…", - заявил украинский лидер.

Володимир Зеленський: відверто про депутатів "Слуги Народу", уряд, посадки, Нормандський формат і маніпуляції. Влог №2 за кермом Tesla. "Ми хочемо побудувати іншу країну!" – у другому влозі за кермом Tesla Володимир Зеленський поділився думками про успіхи та помилки нової Верховної Ради, проблеми, що постали перед урядом, про "посадки", розведення військ, будівництво шляхів та інші питання, які наразі хвилюють українців. Опубліковано Офіс Президента України Четвер, 7 листопада 2019 р.

Ранее уже бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука говорил об информационной оккупации нашей страны кумом российского президента Владимира Путина Виктором Медведчуком.