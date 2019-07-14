"Закрыть всю сеть": Тука дал рецепт борьбы с информационной оккупацией Украины Медведчуком

14 июля 2019, 18:57

Необходимы механизмы государственного воздействия, считает Георгий Тука.

Виктор Медведчук
Виктор Медведчук / УНИАН

История вокруг планировавшегося телеканалом NewsOne телемоста с Россией дает основание охарактеризовать ситуацию в информационной сфере как "информационную оккупацию Украины кумом Путина", заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"Поэтому нет смысла вводить санкции против какого-то одного канала – это не даст результата. Нужно применять механизмы государственного воздействия на всю информационную сеть: 112 канал, ZiK, NewsOne, Вести, Страна.ua и т.д. Ведь у Медведчука целая сеть электронных ресурсов", - подчеркнул он во время чата в Главреде.

Тука отметил, что эти ресурсы нельзя назвать независимыми СМИ.

Читайте также"Телемост" Украина — Россия: Миротворец наказал Андрея Малахова"У нас часто возникают спекуляции и путаница, когда борьбу с вражеской пропагандой стараются прикрывать якобы нарушением прав человека и свободы слова. Это абсолютно несопоставимо, это – совершенно разные вещи. Но манипуляторы очень часто прикрывают именно пропагандистскую работу защитой свободы слова. Поэтому я считаю, что необходимо закрывать всю сеть, а не один ее элемент", - добавил он.

Ранее президент Владимир Зеленский записал специальное видеообращение к украинцам по поводу телемоста, назвав его дешевой "пиар-акцией" и пригласил Владимир Путина на встречу в Минск. 

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Затем, руководство телеканала NewsOne приняли решение о судьбе скандального телемоста. а глава Генпрокуратуры Юрий Луценко заявил об открытии дела о госизмене из-за телемоста и о вызове на допрос владельца холдинга, в который входит этот телеканал - Тараса Козака

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Георгий Тука Виктор Медведчук Украина телемост Надо поговорить
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