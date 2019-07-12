Надо поговорить: на росТВ назвали время телемоста с Украиной

Общение во время телемоста будет происходить по Skype / Скриншот

В пятницу, 12 июля, в 18:00 начнется телемост Надо поговорить между Украиной и Россией.

Как сообщили в пресс-службе Всероссийской государственной телерадиокомпании, ведущими телемоста будут Андрей Малахов и Мария Ситтель.

Отмечается, что телемост будет "неполитическим", а общение будет происходить по Skype.

Организаторы утверждают, что гостями программы станут российские и украинские деятели науки, кино и спорта, а также обычные люди.

"Будут российско-украинские семьи, среди которых как те, кто последние семь лет поддерживали отношения, так и те, которые возобновят их в эфире", - сказали в пресс-службе.

Россия 1 добавила, что это будет "неполитическая программа" - чиновники и политики в ней не участвуют.

Читайте также"Фашисты" в эфире: в Нацсовете рассказали о признаках разжигания розни в анонсе телемоста с РФНапомним, генеральный прокурор Юрий Луценко заявил о том, что Генпрокуратура Украины завела уголовное дело против бенефициарных владельцев телеканала NewsOne.

В то же время в РФ не отказались от идеи телемоста с Украиной и предложили новый формат.

Ранее на канале NewsOne рассказали о формате отмененного телемоста с РФ.

Как известно ранее на NewsOne заявил об отмене телемарафона Надо поговорить между Украиной и Россией и заявили, что журналисты телеканала начали получать угрозы.