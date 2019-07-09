Против владельцев NewsOne завели уголовное дело, Луценко рассказал детали

ГПУ завела уголовное дело против телеканала NewsOne / 112.ua

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил о том, что Генпрокуратура Украины завела уголовное дело против бенефициарных владельцев телеканала NewsOne.

По его словам, дело против телеканала возбуждено по статье о финансировании терроризма.

"По данным, которые были получены СБУ и ГПУ, должностные лица кипрских офшорных компаний NewsOne и одного из российских банков, которые обеспечивают российский оборонный заказ, являются одними и теми же лицами. В связи с этим сегодня зарегистрировано уголовное дело о финансировании терроризма", - подчеркнул Луценко.

Напомним, в РФ не отказались от идеи телемоста с Украиной и предложили новый формат.

Читайте такжеУ Путина "перевели стрелки" на Украину: не готова к телемосту с РоссиейРанее на канале NewsOne рассказали о формате отмененного телемоста с РФ.

Как известно ранее на NewsOne заявил об отмене телемарафона Надо поговорить между Украиной и Россией и заявили, что журналисты телеканала начали получать угрозы.

На днях одиозный пропагандист Дмитрий Киселев анонсировал телемост между Россия24 и Newsone.