"Больше людей": Климкин раскрыл тайный план Путина по Керченскому мосту

Керченский мост / Скриншот

Бывший глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин предупредил об опасности, которую таит в себе Керченский мост. По его словам, Российская Федерация может использовать железнодорожное сообщение с аннексированным Крымом для замещения населения.

"Я очень боюсь, что постепенно через этот мост будут перетягивать все больше людей (из РФ, - ред.) на территорию оккупированного Крыма. Видите: сначала это были регионы вокруг Волги, сейчас это очень активно – Северный Кавказ", – рассказал дипломат в комментарии Крым. Реалии.

При этом он отметил, что Керченский мост нужен для воплощения политических целей Кремля, а не для улучшения жизни жителей полуострова.

"Этот проект россияне будут очень активно использовать как пиар, но ситуацию по Крыму это не изменит никак. Эти коммуникации под санкциями все равно не будут работать. Если вы посмотрите на нынешнюю ситуацию в Крыму, реально экономика не развивается, поскольку туризм – бюджетный, в худшем смысле этого слова", – подытожил Климкин.

Как ранее сообщал Главред, бывший глава МИД Украины Павел Климкин считает, что подход команды президента Владимира Зеленского к "формуле Штайнмайера" является разумным, однако новой власти не стоит недооценивать "русскую машину" Путина.