Удар Кремля: Климкин назвал регионы, над которыми нависла опасность

Владимир Путин / kanchukov-sa.livejournal.com

Россия готовится нанести удар по Одессе, Николаеву, Херсону и Запорожью, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По его мнению, Кремль не отказался от идеи "полногибридного раскачивания ситуации" в Украине.

"Будет Одесса, Николаев, Херсон и Запорожье. Не знаю, как Днепр, там есть определенные сложности для них. А вот по этим регионам будет последовательный удар", - подчеркнул он в интервью 5 каналу.

По его мнению, южные регионы Украины интересуют Москву как ключ к доминирующему контролю над Черным морем и возможность сухопутного коридора в Крым, Молдову и Приднестровье.

"Но очень важно, чего многие не понимают. Да, ему нужен и Николаев, и корабли. Это одновременное решение для Путина проблемы воды в Крым. Мы же никогда не подпишем контракт, где будет написано "Крым, Россия". Мне кто-то говорит: Путин перезагрузит власть или союз с Беларусью. Союз с Беларусью для россиян – это такое. Они и так считают Беларусь своей. А вот союз с Беларусью и "Новороссией" с точки зрения вообще миссии Путина – это было бы что-то, это было бы мегавнутренней мобилизацией. За это ему еще лет 10 простят то, что происходит в России", – добавил Климкин.

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Напомним, ранее экс-представитель президента в Крыму Борис Бабин раскрыл план Путина по захвату Украины.