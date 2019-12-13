"Плацдарм агрессии": экс-представитель президента в Крыму раскрыл план Путина по захвату Украины

Владимир Путин / Reuters

Бывший представитель президента Украины в Крыму и юрист-международник Борис Бабин раскрыл подробности плана президента Российской Федерации по захвату Украины. По его словам, оккупационные войска начнут свое наступление с аннексированного Крыма.

"Наличие железнодорожного сообщения с Крымом означает, что группировка в Крыму готовится для рывка на север, для захвата территорий, подконтрольных Украине", – рассказал Бабин в комментарии Обозревателю.

По его словам, Керченский мост нужен Кремлю лишь для того, чтобы создать "плацдарм агрессии, который они смогут полностью обеспечивать железнодорожным транспортом, то есть наращивать группировку, поставлять вооружение и боеприпасы, горюче-смазочные материалы, военную технику".

При этом дипломат считает, что "опасность такого сценария катастрофическая", потому что железную дорогу в аннексированном Крыму строили только для военных нужд.

"Согласно российским военным алгоритмам, ядерные объекты обеспечиваются железнодорожным транспортом. Автотранспортом или авиацией – в исключительных случаях. Им нужна железнодорожная ветка к месту, в котором будут храниться боеголовки", – подытожил Бабин.

Как ранее сообщал Главред, российский политолог Станислав Белковский считает, что президент РФ Владимир Путин хочет сдать самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР" обратно Киеву.