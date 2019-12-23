"Путина нельзя недооценивать": Климкин назвал проблему "формулы Штайнмайера"

Климкин назвал проблему формулы Штаймайера / УНИАН

Подход команды президента Владимира Зеленского к "формуле Штайнмайера" является разумным, однако новой власти не стоит недооценивать "русскую машину" Путина, убежден бывший глава МИД Украины Павел Климкин, который ранее назвал регионы, над которыми нависла опасность.

"Я считаю, что команда президента наверняка решила разменять "формулу Штайнмайера". Она думает, что сможет перехитрить команду Путина в том смысле, что завяжет "формулу Штайнмайера" на другой вопрос – границу и т.д. В принципе, это разумный подход, только я всегда говорю: не пытайтесь недооценить русскую машину и Путина. Это очень важно. Врага никогда не надо недооценивать", — сказал Климкин.

Более того, Климкин считает, что "формула Штайнмайера" является элементом построения определенного доверия между сторонами конфликта на Донбассе.

"В чем проблема "формулы Штайнмайера"? Она по определению не является хорошей или плохой. То есть это элемент построения какого-то минимального доверия. Это значит, если Россия делает безопасность и нормальную подготовку к нормальным выборам под международным контролем, тогда, потом после выборов, будет реальная дискуссия о том, каким будет переходный период. И те, кого выберут, будут за столом определять, какой будет там система переходной юстиции, сколько она будет, как она будет выглядеть, как будет безопасность... Если такая логика и такое понимание "формулы Штайнмайера", то в этой формуле по определению нет ни зрады, ни перемоги", - подчеркнул Климкин.

При этом экс-глава украинского МИД обратил внимание на то, что если вытянуть эту формулу из общего контекста, то "это служит только России, которая говорит, что особый статус – единственное, о чем мы договоримся".

"Поэтому "формула Штайнмайера" и ее согласование – это проблема. Но как оно будет дальше? Посмотрим, что из этого получится: зрада, перемога или ничего не получится", - резюмировал Климкин в интервью Сегодня.

Читайте такжеВнедрение "формулы Штайнмайера": у Зеленского намекнули на судьбу ДонбассаНапомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что внедрение так называемой формулы Штайнмайера в украинские законы неизбежно. По его словам, окончательный вид "формулы" будет понятен после принятия Верховной Радой нового закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

При этом он отметил, что еще не решен вопрос каким образом она будет имплементирована в украинское законодательство, "в каком месте и в каком объеме".

"Вопрос формулы - что она должна имплементироваться в новый закон. Когда мы с вами прочитаем, как наши депутаты этот закон выпишут, это и будет окончательный вариант имплементации "формулы Штайнмайера" в украинском законодательстве. Очевидно, что наших законодателей может не устроить именно ее форма, но идея должна храниться так, как согласовали ее все стороны", - рассказал Пристайко в интервью УНИАН.