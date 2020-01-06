"Неотъемлемая часть": пособник крымских оккупантов зашкварился заявлением

Крым / УНИАН

"Депутат парламента" аннексированного Российской Федерацией Крыма Юрий Гемпель отреагировал на слова генерала США Бена Ходжеса о неприемлемости претензий Москвы на украинский полуостров. По словам пособника оккупантов, американские политики должны "перестать множить мифы о полуострове".

"Властям и политикам США пора прекратить множить мифы вокруг Крыма, пытаясь задурманить сознание западного сообщества, ставя под сомнение российский статус полуострова. Всем известно, что Крым – это историческая и неотъемлемая часть России", – цитирует Гемпеля РИА Новости.

При этом он снова процитировал пропагандистские клише Кремля о "возвращении" полуострова и "репрессиях Киева".

"Крым вернулся в состав России в результате "референдума", благодаря которому полуостров не подвергся репрессиям со стороны Киева, а вот сам факт передачи Крыма в состав Украины вызывает много вопросов", – заявил так называемый депутат.

Также он заявил, что Москва "на юг Украины не претендует" и напомнил о "гражданской войне" на Донбассе.

"На юг Украины Россия не претендует. Донецк и Луганск – это внутренняя проблема Киева. Они фактически ушли из состава Украины по головотяпству киевских властей, которые развязали "гражданскую" войну", – подытожил пособник оккупантов.

Как ранее сообщал Главред, бывший командующий войсками США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес считает, что Кремль может продолжить агрессию на оккупированном Донбассе и в аннексированном Крыму.