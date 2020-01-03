"Усилить давление на РФ": американский генерал рассказал о вторжении в Украину

Флаги РФ и США / Reuters

Российская Федерация не решится на вторжение в Украину с Черного моря. По словам бывшего командующего войсками США в Европе, генерал-лейтенанта Бена Ходжеса, Кремль может продолжить агрессию на оккупированном Донбассе и в аннексированном Крыму.

"Россия, судя по всему, довольна сложившейся ситуацией. Они незаконно аннексировали Крым и превратили его в военную базу для собственных сделок в Сирии и Ливии. На Донбассе они создали некий испытательный полигон для новых образцов оружия и приобретения войсками боевого опыта. И Кремль демонстрирует нулевые намерения прекратить это", – рассказал американский генерал в интервью Апострофу.

При этом он указал, что для сдерживания агрессии Москвы в черноморском регионе Западу необходимо открыто противостоять РФ.

"Пока Запад не начнет вести себя с русскими, как положено, они будут продолжать делать все то, чем занимаются сейчас. В тот же время, Россия не хочет чего-то большего, она выполняет свои стратегические цели и получает важный реальный опыт. Западу следует сплотиться и усилить давление на РФ, но, боюсь, некоторые страны будут выступать против таких действий в силу своих деловых интересов в России", – подытожил Ходжес.

Как ранее сообщал Главред, российский политик и бывший депутат Государственной думы Российской Федерации Евгений Ройзман призвал забрать военных РФ из других стран.