"Пришло время": российский политик сделал громкое заявление об Украине

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Российский политик и бывший депутат Государственной думы Российской Федерации Евгений Ройзман призвал забрать военных РФ из других стран. По его словам, Москва также должна убрать свои войска и из Украины.

"Я на самом деле считаю, что нам надо заканчивать с агрессией в Украине, нам надо заканчивать историю с Сирией, историю с Африкой, возвращаться в свою страну. Все, пришло время вернуться домой и заниматься своей страной", – заявил политик в интервью Эхо Москвы.

При этом он отметил, что было бы правильно не обращать внимание на геополитику.

"Была очень красивая история. В свое время Екатерина II, Потемкин и Никита Панин - совещание идет - разговаривают между собой. И Екатерина говорит: "В Персии восстание против власти очень серьезное". Потемкин говорит: "Нам это выгодно. Мы должны поддержать". А Никита Панин говорит: "Нет, такая политика мне не нравится". То есть совершенно разные позиции. И уже тогда смотрели, что хорошо и что нехорошо", – объяснил свою позицию Ройзман.

Кроме того, он считает, в окружении президента РФ Владимира Путина находятся только силовики, любящие танки и парады, а это до добра не доводило. Также он политик высказался о скандале с Польшей, который спровоцировал своими высказываниями российский лидер.

"Конечно, немножечко неловко иногда за этим наблюдать. Обратите внимание, у нас потихоньку смещаются вражеские центры. Вот была Украина, потом появились претензии к Беларуси. Там появились претензии к Прибалтике. Сейчас появляются претензии к Польше. Вот так ходим по кругу. Мне вообще все это не нравится", – подчеркнул Ройзман.

Как ранее сообщал Главред, в Эстонии накопились серьезные территориальные претензии к РФ, напомнив о Тартуском мирном договоре, заключенном еще с Москвой в 1920-м и до сих пор не дезавуированном.