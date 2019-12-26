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Посол США пояснил, как Россия может вывести войска с Донбасса за один-два года

26 декабря 2019, 21:10

Москва может передать контроль над границей международным силам.

Уильям Тейлор
Уильям Тейлор считает, что решение вопроса Донбасса - не за горами / Фото Reuters

На протяжении одного-двух лет Украина может договориться с РФ о выводе российских войск с Донбасса и передаче границы под контроль международных сил.

Как заявил во время брифинга с украинскими журналистами временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор, приоритетным для Киева и Москвы был и остается вопрос границы.

"Думаю, украинцы могут прийти к соглашению с россиянами, чтобы россияне ушли с Донбасса за год-два. Но на каких условиях русские уйдут - это вопрос. Тяжелый и для Украины, и для России вопрос - это вопрос контроля границы. Возможен какой-то компромиссный вариант. Россия может передать границу не украинскому правительству, но каким-то международным силам. Это могла бы быть расширенная миссия ОБСЕ, либо силы ООН, которые бы взяли контроль над границей и обеспечили безопасность (на территории ОРДЛО, - ред.), чтобы прошли выборы. Выборы не могут пройти, пока россияне находятся там, и пока граница находится под контролем россиян", - сказал Тейлор.

Читайте такжеТолько Путин может решить, закончится война или нет - ТейлорПо убеждению дипломата, президент Владимир Зеленский понимает все риски, с которыми связано мирное урегулирование конфликта на Донбассе, однако вынужден идти на это, поскольку таков запрос украинцев. В качестве примера Тейлор привел недавнее разведение сил на трех участках линии соприкосновения.

"Зеленский понимает, что ему нужно: чтобы русские ушли с Донбасса, а в конечном счете и из Крыма. Думаю, Путин хотел бы избавиться от болезненных санкций, а это можно сделать, если найти какой-то вариант для него, чтобы уйти с Донбасса, сохранив лицо", - сказал американский дипломат.

Тейлор добавил, что большинство жителей оккупированных территорий стремятся к воссоединению с Украиной. При это, вне всякого сомнения, подчеркнул посол, вопрос Донбасса будет решен быстрее, нежели проблема аннексии Крыма.

Напомним, во время брифинга Тейлор также заявил, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обратился за помощью к нескольким странам для расследования дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Также в США пообещали сохранить санкции против Российской Федерации. По словам временного поверенного по делам США в Украине Уильяма Тейлора, ограничения будут действовать до деоккупации Крыма и прекращения войны на Донбассе.

Уильям Тейлор новости России новости Украины новости Донбасса
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