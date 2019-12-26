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Аваков сомневается в расследовании по делу Шеремета – посол США Тейлор

26 декабря 2019, 19:28

Дипломат считает, что министр недостаточно осведомлен.

Арсен Аваков
Арсен Аваков признался дипломатам, что сомневается в расследовании дела Шеремета / УНИАН

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обратился за помощью к нескольким странам для расследования дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Как заявил в ходе общения с журналистами в Киеве заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, Аваков провел брифинг для дипломатов и рассказал подробности резонансного расследования.

Посол отметил, что в данный момент несколько государств-партнеров Украины изучают возможность помощи в расследовании убийства Шеремета.

Тейлор после общения с Аваковым выразил неуверенность в том, что министр убежден в вине подозреваемых и задержанных лиц.

"Он не сообщил нам о своих выводах, но он сказал, что впереди "много работы". Поэтому я действительно не думаю, что он и сам уверен", — сказал Тейлор.

Как ранее сообщалось, фигурантка дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко подала в суд на Министерство внутренних дел Украины, третьими лицами по делу указано главу ведомства Арсена Авакова и телерадиокомпанию Украина.

Напомним, 23 октября Киевский апелляционный суд вынес решение по апелляции Андрей Антоненко, которого считают причастным к убийству журналиста Павла Шеремета. Так, судья оставил музыканта под стражей.

Ранее ветеран АТО, рок-музыкант, лидер группы Riffmaster Андрей Антоненко, которого подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета, написал записку, в которой обратился к матери погибшего.

Арсен Аваков Уильям Тейлор новости Украины дело Шеремета
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