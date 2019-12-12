Кто закладывал бомбу под машину Шеремета: названы имена подозреваемых

Бомбу под авто Павла Шеремета могли заложить Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко / УНИАН

Согласно выводам следствия и экспертов, волонтер, медик Юлия Кузьменко и военный, рок-музыкант, лидер группы Riffmaster Андрей Антоненко закладывали бомбу под автомобиль журналиста Павла Шеремета.

То, что Кузьменко и Антоненко закладывали бомбу под авто, подтверждает трафик данных - телефоны Антоненко за день до убийства Шеремета - 19 июля 2016 года - были до утра выключены, что не характерно, рассказали на брифинге в Киеве.

Кузьменко, в свою очередь, до 9 утра не пользовалось телефоном, что для нее вообще не характерно - она на работе с 7:30 или занимается личными делами, активно используя телефон.

Правоохранители выяснили, что Антоненко часто использует в качестве ежедневной одежды одежду со специфическими принтами, и именно такой принт был на мужчине при закладке бомбы под машину Шеремета.

По их данным, он жил поблизости машины и хорошо знал местность. Кроме того, незадолго до подрыва он хромал, о чем сообщал и в своих соцсетях.

Следствие удивило, что люди попадали на маршрут и пропадали, как в Бермудском треугольнике. Вероятнее всего, потому что Антоненко жил рядом.

Правоохранители установили исполнителей преступления.

У всей группы активность телефонов не совпадает в день убийства с обычной. Они оставили телефоны в Днепре, после чего вернулись и забрали их. У всех телефоны не были активны сутки, следователи проверили большой период активности, это совершенно не совпадает с их обычным поведением.

Ранее стало известно, что Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко, а также доброволец Петр Киян и Яна Дугарь задержаны по делу об убийстве Павла Шеремета. Напомним, журналист погиб в Киеве 20 июля 2016-го в результате взрыва авто. Эксперты выяснили, что рванула самодельная бомба.