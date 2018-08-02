В ГПУ не обнаружили в убийстве Павла Шеремета признаков теракта

Следствие по делу об убийстве одного из руководителей издания "Украинская правда" Павла Шеремета не считает это терактом, так как не обнаружила в нем необходимых признаков.

Об этом говорится в пояснениях, которые Генеральная прокуратура предоставила в ответ на заявление редактора УП Алены Притулы, передает издание.

"Субъективная сторона состава преступления по ст. 258 УК ( "Террористический акт") предусматривает нарушения общественной безопасности, устрашения населения, провокации военного конфликта, международного осложнения, влияние на принятие решений или совершения или несовершения действий органами государственной власти", – указывают в ГПУ.

В то же время, в ведомстве утверждают, что "на время регистрации производства и на сегодняшний день таких признаков не установлено".

Правоохранители заявляют, что установленная экспертизой мощность самодельного взрывного устройства, которое убило Шеремета - от 350 до 700 граммов в тротиловом эквиваленте, что, по их мнению, недостаточно для уверенного поражения нескольких человек.

"Способ крепления устройства, направленность взрывной волны и ее поражающих элементов исключительно в салон автомобиля (само сиденье водителя) исключают возможность поражения других лиц", – говорится в пояснениях.

В ГПУ добавили, что к такому же выводы пришли сотрудники прокуратуры по надзору по СБУ. Впрочем, добавили в ведомстве, прокурор, который является процессуальным руководителем в деле, и двое следователей Нацполиции освобождены от других расследований для концентрации "усилия исключительно на этом производстве".

Относительно требования Алены Притулы признать ее потерпевшей в деле, ГПУ ответила, что "права и обязанности потерпевшего возникают с момента подачи им заявления о совершении преступления или заявления о привлечении в качестве потерпевшей".

"Такое заявление от Алены Притулы (20.07.2017), а также мамы журналиста Шеремет Людмилы Станиславовны и дочери Елизаветы (21.07.2017) поступили к следователям Нацполиции. После заявлений всем пострадавшим была издана памятка про процессуальные права и обязанности потерпевшего, в которых стоят их подписи", – отмечают в прокуратуре.

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Ранее сообщалось, что Алена Притула обратилась в суд с жалобой, в которой требует признать ее потерпевшей и переквалифицировать дело на теракт. Кроме того, еще 27 февраля 2018 года гражданская жена Шеремета обратилась к генпрокурору с заявлением, в котором просила расследовать это дело как теракт, который привел к гибели человека.

Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве из-за взрыва авто, в котором он ехал. 22 числа с ним прощались в столице, а 23 — похоронили в Минске.