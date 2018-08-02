В ГПУ не обнаружили в убийстве Павла Шеремета признаков теракта

В своем заключении специалисты сослались на ряд признаков, которые не позволили классифицировать убийство, как теракт.
Следствие по делу об убийстве одного из руководителей издания "Украинская правда" Павла Шеремета не считает это терактом, так как не обнаружила в нем необходимых признаков.
Об этом говорится в пояснениях, которые Генеральная прокуратура предоставила в ответ на заявление редактора УП Алены Притулы, передает издание.
"Субъективная сторона состава преступления по ст. 258 УК ( "Террористический акт") предусматривает нарушения общественной безопасности, устрашения населения, провокации военного конфликта, международного осложнения, влияние на принятие решений или совершения или несовершения действий органами государственной власти", – указывают в ГПУ.
В то же время, в ведомстве утверждают, что "на время регистрации производства и на сегодняшний день таких признаков не установлено".
Правоохранители заявляют, что установленная экспертизой мощность самодельного взрывного устройства, которое убило Шеремета - от 350 до 700 граммов в тротиловом эквиваленте, что, по их мнению, недостаточно для уверенного поражения нескольких человек.
"Способ крепления устройства, направленность взрывной волны и ее поражающих элементов исключительно в салон автомобиля (само сиденье водителя) исключают возможность поражения других лиц", – говорится в пояснениях.
В ГПУ добавили, что к такому же выводы пришли сотрудники прокуратуры по надзору по СБУ. Впрочем, добавили в ведомстве, прокурор, который является процессуальным руководителем в деле, и двое следователей Нацполиции освобождены от других расследований для концентрации "усилия исключительно на этом производстве".
Относительно требования Алены Притулы признать ее потерпевшей в деле, ГПУ ответила, что "права и обязанности потерпевшего возникают с момента подачи им заявления о совершении преступления или заявления о привлечении в качестве потерпевшей".
"Такое заявление от Алены Притулы (20.07.2017), а также мамы журналиста Шеремет Людмилы Станиславовны и дочери Елизаветы (21.07.2017) поступили к следователям Нацполиции. После заявлений всем пострадавшим была издана памятка про процессуальные права и обязанности потерпевшего, в которых стоят их подписи", – отмечают в прокуратуре.
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Ранее сообщалось, что Алена Притула обратилась в суд с жалобой, в которой требует признать ее потерпевшей и переквалифицировать дело на теракт. Кроме того, еще 27 февраля 2018 года гражданская жена Шеремета обратилась к генпрокурору с заявлением, в котором просила расследовать это дело как теракт, который привел к гибели человека.
Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве из-за взрыва авто, в котором он ехал. 22 числа с ним прощались в столице, а 23 — похоронили в Минске.