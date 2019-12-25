Убийство Шеремета: Кузьменко попытается наказать МВД через суд

Юлия Кузьменко подалаиск в суд на ведомоства Авакова / УНИАН

Фигурантка дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко, адвокат которой ранее выложил скриншоты ее переписки, подала в суд на Министерство внутренних дел Украины, третьими лицами по делу указано главу ведомства Арсена Авакова и телерадиокомпанию Украина.

По информации, иск о защите чести, достоинства и деловой репутации подан в Печерский районный суд города Киева. К слову, его будет рассматривать судья Сергей Вовк, который ранее отправил Кузьменко под арест.

В свою очередь адвокат Кузьменко Виктория Дейнека объяснила, что 13 декабря в программе Свобода слова Савика Шустера министр Арсен Аваков заявил, что Юлия Кузьменко отказалась давать показания по делу об убийстве Шеремета, который является недостоверной информацией.

"Если Министерство внутренних дел считает, что Кузьменко отказалась, то должен быть соответствующий протокол допроса, где указано, что она использовала статью 63 Конституции. Вместо этого такого протокола допроса нет, потому что допроса не было. Такой допрос, где она давала показания, был после выхода этой программы. Кроме этого, во время судебных заседаний Юлия Кузьменко не использует статью 63 Конституции и дает показания. Поэтому мы будем настаивать, чтобы информация, распространенная Аваковым, была опровергнута", – отметила Дейнека, передает Главком.

Отметим, на странице адвоката Кузьменко в соцсети кто-то отметил, что вряд ли можно рассчитывать на Печерский суд.

"Треба змінювати підсудність, в Печерському нічого робити, чи прискорюватися, щоб пройти всі національні і подаватися до ЕСПЛ. На національні суди взагалі не розраховую", - пишет Виталий Погосян.

Напомним, во вторник, 24 декабря, Киевский апелляционный суд оставил под стражей фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета детского кардиохирурга и волонтера Юлии Кузьменко.

По информации, на поруки ее готовы были взять 56 человек, в том числе волонтеры, врачи, бывшие и действующие народные депутаты Украины.

Апелляционный суд огласил только резолютивную часть решения. Согласно решению суда, Юлия Кузьменко будет находиться под стражей до 8 февраля 2020 года.

Отметим, адвокат Юлии Кузьменко Владислав Добош после оглашения решения суда расплакался.