  1. Главная
  3. Украина

Убийство Шеремета: Кузьменко попытается наказать МВД через суд

25 декабря 2019, 18:18

Иск о защите чести Кузьменко будет рассматривать судья Сергей Вовк, который ранее отправил ее под арест.

Юлия Кузьменко
Юлия Кузьменко подалаиск в суд на ведомоства Авакова / УНИАН

Фигурантка дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко, адвокат которой ранее выложил скриншоты ее переписки, подала в суд на Министерство внутренних дел Украины, третьими лицами по делу указано главу ведомства Арсена Авакова и телерадиокомпанию Украина.

По информации, иск о защите чести, достоинства и деловой репутации подан в Печерский районный суд города Киева. К слову, его будет рассматривать судья Сергей Вовк, который ранее отправил Кузьменко под арест.

В свою очередь адвокат Кузьменко Виктория Дейнека объяснила, что 13 декабря в программе Свобода слова Савика Шустера министр Арсен Аваков заявил, что Юлия Кузьменко отказалась давать показания по делу об убийстве Шеремета, который является недостоверной информацией.

"Если Министерство внутренних дел считает, что Кузьменко отказалась, то должен быть соответствующий протокол допроса, где указано, что она использовала статью 63 Конституции. Вместо этого такого протокола допроса нет, потому что допроса не было. Такой допрос, где она давала показания, был после выхода этой программы. Кроме этого, во время судебных заседаний Юлия Кузьменко не использует статью 63 Конституции и дает показания. Поэтому мы будем настаивать, чтобы информация, распространенная Аваковым, была опровергнута", – отметила Дейнека, передает Главком.

Отметим, на странице адвоката Кузьменко в соцсети кто-то отметил, что вряд ли можно рассчитывать на Печерский суд.

"Треба змінювати підсудність, в Печерському нічого робити, чи прискорюватися, щоб пройти всі національні і подаватися до ЕСПЛ. На національні суди взагалі не розраховую", - пишет Виталий Погосян.

Напомним, во вторник, 24 декабря, Киевский апелляционный суд оставил под стражей фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета детского кардиохирурга и волонтера Юлии Кузьменко.

По информации, на поруки ее готовы были взять 56 человек, в том числе волонтеры, врачи, бывшие и действующие народные депутаты Украины. 

Апелляционный суд огласил только резолютивную часть решения. Согласно решению суда, Юлия Кузьменко будет находиться под стражей до 8 февраля 2020 года.

Отметим, адвокат Юлии Кузьменко Владислав Добош после оглашения решения суда расплакался.

убийство МВД Арсен Аваков Павел Шеремет новости Украины Юлия Кузьменко дело Шеремета
Сейчас вы просматриваете новость «Убийство Шеремета: Кузьменко попытается наказать МВД через суд». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

18:45
Лолита Милявская нашла себе нового мужчину
18:36
Легионер Динамо может перебраться в Англию
18:18
Убийство Шеремета: Кузьменко попытается наказать МВД через суд Видео
18:08
Тренер Малиновского может возглавить гранда Серии А
18:00
Стрижка кроп 2020 – самая стильная мужская стрижка наступающего года фото Фото Видео
17:44
"Где соски?": Лаврентьева без трусов вывалила голую грудь на пикантном фото
17:44
После нового года Кабмин перетряхнут - политолог Видео
17:42
Новий рік 2020: чому не місце на святковому столі
17:38
Милевский запустил свой YouTube-канал - клуб, девочки, пьяный Алиев
17:29
В Харькове суд оправдал ученого, залившего в сеть порно с женским оргазмом
17:18
Людям вводили убийственный наркоз: в больнице Каменского произошла жуткая трагедия
16:46
"Как секс старика": легенда Манчестер Юнайтед проехался по игре клуба
16:46
"Не зря Севастополь назвали оливьеполем": из Крыма обратно в Россию выехал поезд Видео
16:40
"Заинтересованы сохранить": в РФ сделали неожиданное заявление по Украине
16:20
Гола правда 2020: дата выхода, актеры, сюжет и трейлер Видео
16:19
"Здоровее будете": Комаровский предложил украинцам вместо ТВ смотреть порно на PornHub Видео
15:59
"Вопиющие нарушение": Эстония набросилась на Россию из-за украинского Крыма
15:46
Зеленский подписал закон о запрете импорта электричества из РФ
15:36
Monatik Stadium Show смотреть онлайн полное видео концерта в Киеве Видео
15:13
"Двойная игра, двойные деньги": политолог оценил публичные наезды Лукашенко на Россию
15:03
Смертельный пожар в Одессе: на католическое Рождество простились с погибшим студентом
14:58
Есть три главных принципа закаливания - Комаровский
14:50
Эксперт рассказал, возможно ли тотальное разрушение Крымского моста военными средствами
14:49
Умерла Алли Уиллис: причины смерти, музыка, биография
14:26
В Харькове в ночь на католическое Рождество дерзко ограбили банк: подробности
14:15
В Москве придумали, как поправить дела на строительстве Северного потока-2
14:05
"Формальность": в Кремле сделали наглое заявление о Беларуси
13:55
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: праздник кошелька и завалы
13:52
Что посмотреть: лучшие мультфильмы на Новый год 2020 Видео
13:48
"Подгорает": Кличко анонсировал запуск Шулявского путепровода до конца года Видео
13:25
Два Рождества: в ПЦУ сделали революционное заявление Видео
13:10
Украина возбудила дело по факту запуска поездов в Крым: появилась реакция Москвы Видео
12:49
"Зомбилэнд от представителей ватрушек": в оккупированом Крыму расцеловали поезд Путина Видео
12:38
"Пускай укры злятся и завидуют": Украина открыла дело по факту запуска поездов в Крым Видео
12:36
Снежный вихрь: в РФ раскрыли подробности ЧП с вертолетом, жуткие фото
12:35
Рождество 2019 – что делать в праздник, чтоб быть богатым и счастливым Видео
12:14
Потеплеет до +10: синоптик удивил прогнозом на январь 2020
12:07
Состояние Галины Волчек резко ухудшилось: диагноз от врачей
11:52
"Закон о языке": Гончаренко поскандалил со "слугой народа" из-за агрессии РФ Видео
11:51
Телефон подорожает: Укртелеком резко повышает тарифы
11:39
Черное Рождество – магнитные бури подкосят на праздник, как себе помочь
11:37
Внутри люди: в Киеве загорелись мини-сауны Фото
11:21
Газовый спор: в России назвали пустяком выплату Украине 3 миллиардов долларов
11:07
"Господь вас любит": Папа римский озадачил заявлением в ходе рождественской мессы в Ватикане
11:00
Стало известно, кто из "слуг народа" заменит Трубу в ГБР Видео
10:38
Зеленский рискует уйти бесславно и досрочно - политолог
10:28
В Украину идет зима: синоптики предупредили украинцев о резком похолодании
09:53
Кредитное рабство или шанс: надо ли Украине прощаться с МВФ в 2020 году
09:45
Аутсорсинг, аутстаффинг и контракт: в Кабмине пролили свет на новый Трудовой кодекс
09:37
Паучата от Сороса впрыскивают яд в Украину мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять