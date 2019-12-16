Убийство Шеремета: адвокат подозреваемой Кузьменко выложил скриншоты ее переписки

Юлия Кузьменко / соцсети

Детский кардиохирург/волонтер Юлия Кузьменко (позывной - "Лиса"), которую полицейские подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета летом 2016-го, не была знакома ни с военной медсестрой Яной Дугарь и военнослужащим / рок-музыкантов Андреем Антоненко (псевдоним Riffmaster) до осени 2016 года, а с супругами Грищенко (Владиславом и Инной) — до лета 2018-го.

Соответствующее сообщение на собственной странице в социальной сети Facebook опубликовал адвокат Кузьменко Владислав Добош. Кроме того, юрист поставил под сомнение утверждение полицейский о том, что смартфон Юлии Кузьменко 19 июля 2016 года с 19.00 был неактивным.

Как доказательство своих слов опубликовал скриншоты с Facebook- месcенджера Юлии, в котором она переписывалась в подругой в этот день во временной отрезок с 20:37 до 20:50.

Напомним, ранее суд избрал меру пресечения Юлии Кузьменко в формате содержания под стражей сроком на шестьдесят суток Ш(до 8 февраля 2020 года) без права внесения залога До этого она сама утверждала, что обвинение в убийстве Павла Шеремета уничтожило ее карьеру как медика.