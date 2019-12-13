Убийство Шеремета: суд избрал меру пресечения медику Кузьменко

Кузьменко арестовали без права залога / Фото: REUTERS

Печерский районный суд Киева вечером 13 декабря избрал меру пресечения подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета медику и волонтеру Юлии Кузьменко в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без права внесения залога.

"Ходатайство удовлетворить. Применить в отношении подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 8.02.2020 года", - сказал судья.

В суде уточнили, что решение подлежит обжалованию. После оглашения приговора адвокат Кузьменко заявил намерении подавать апелляцию.

Как известно, на заседании суда обвиняемая заявила, что предъявленное ей обвинение полностью разрушило ее многолетнюю медицинскую карьеру.

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Напомним: