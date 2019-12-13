Убийство Шеремета: суд избрал меру пресечения медику Кузьменко

Волонтеру суд определил 60 содержания под стражей.
Печерский районный суд Киева вечером 13 декабря избрал меру пресечения подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета медику и волонтеру Юлии Кузьменко в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без права внесения залога.
"Ходатайство удовлетворить. Применить в отношении подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 8.02.2020 года", - сказал судья.
В суде уточнили, что решение подлежит обжалованию. После оглашения приговора адвокат Кузьменко заявил намерении подавать апелляцию.
Как известно, на заседании суда обвиняемая заявила, что предъявленное ей обвинение полностью разрушило ее многолетнюю медицинскую карьеру.
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Напомним:
- Согласно выводам следствия и экспертов, волонтер, медик Юлия Кузьменко и военный, рок-музыкант, лидер группы Riffmaster Андрей Антоненко закладывали бомбу под автомобиль журналиста Павла Шеремета.
- Позже стало известно, что фигуранты дела об убийстве Шеремета хотели похитить детей волонтера Маруси Звиробий.
- Глава МВД Арсен Аваков заявил, что задержанным объявили подозрение.
- Также задержанная по подозрению в убийстве журналиста Павла Шеремета волонтер Юлия Кузьменко в общении с близкими обсуждала возможный обстрел Киева из системы залпового огня Град.
- Названы пять подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета:
- Андрей Антоненко
- Юлия Кузьменко
- Яна Дугарь
- Владислав Грищенко
- Инна Грищенко