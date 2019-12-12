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"Сакральная жертва": фигуранты дела об убийстве Шеремета хотели похитить детей Звиробий

12 декабря 2019, 18:21

Подозреваемая Юлия Кузьменко обсуждала похищение детей Маруси Звиробий с подельницей, утверждает следствие.

Маруся Зверобой
Маруся Зверобой / скриншот

Правоохранители в четверг,12 декабря, провели брифинг о задержании подозреваемых в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. Отмечается, что фигуранты дела планировали запустить волну дестабилизаций в Украине.

По данным следствия, в качестве сакральной жертвы, чтобы дестабилизировать ситуацию, рассматривали скандального волонтера Маруси Звиробий. Об этом говорили Кузьменко Ю. по прозвищу Лиса и гражданка Т. по прозвищу Вася.

"Герои, у нас были разные герои, нам нужна она. Нам нужна героиня. Потому что попсовую Слугу народа можно переплюнуть или геем, или попом, или бабой", - отметила гражданка Т.

При этом Кузьменко предложила для этих целей использовать Марусю Звиробий или Софию Федину.

"Ну, я считаю, что нужно использовать вот этот вот момент, когда сейчас прессуют Марусю и Фидину, и тупо давонуть Марусю, чтобы она взяла на себя", - говорится в сообщении

Кроме того, в фигуранты дела предлагали похитить детей Зверобой, чтобы "их искала вся Украина".

Стоит отметить, что всего в убийстве Шеремета подозревают пять человек. Это

  • Андрей Антоненко
  • Юлия Кузьменко
  • Яна Дугарь
  • Владислав Грищенко
  • Инна Грищенко

Как ранее сообщал Главред, согласно выводам следствия и экспертов, волонтер, медик Юлия Кузьменко и военный, рок-музыкант, лидер группы Riffmaster Андрей Антоненко закладывали бомбу под автомобиль журналиста Павла Шеремета.

похищение дети Маруся Звиробий Павел Шеремет Андрей Антоненко Юлия Кузьменко Инна Грищенко Владислав Грищенко Яна Дугарь
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