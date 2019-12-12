"Сакральная жертва": фигуранты дела об убийстве Шеремета хотели похитить детей Звиробий

Подозреваемая Юлия Кузьменко обсуждала похищение детей Маруси Звиробий с подельницей, утверждает следствие.
Правоохранители в четверг,12 декабря, провели брифинг о задержании подозреваемых в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. Отмечается, что фигуранты дела планировали запустить волну дестабилизаций в Украине.
По данным следствия, в качестве сакральной жертвы, чтобы дестабилизировать ситуацию, рассматривали скандального волонтера Маруси Звиробий. Об этом говорили Кузьменко Ю. по прозвищу Лиса и гражданка Т. по прозвищу Вася.
"Герои, у нас были разные герои, нам нужна она. Нам нужна героиня. Потому что попсовую Слугу народа можно переплюнуть или геем, или попом, или бабой", - отметила гражданка Т.
При этом Кузьменко предложила для этих целей использовать Марусю Звиробий или Софию Федину.
"Ну, я считаю, что нужно использовать вот этот вот момент, когда сейчас прессуют Марусю и Фидину, и тупо давонуть Марусю, чтобы она взяла на себя", - говорится в сообщении
Кроме того, в фигуранты дела предлагали похитить детей Зверобой, чтобы "их искала вся Украина".
Стоит отметить, что всего в убийстве Шеремета подозревают пять человек. Это
- Андрей Антоненко
- Юлия Кузьменко
- Яна Дугарь
- Владислав Грищенко
- Инна Грищенко
Как ранее сообщал Главред, согласно выводам следствия и экспертов, волонтер, медик Юлия Кузьменко и военный, рок-музыкант, лидер группы Riffmaster Андрей Антоненко закладывали бомбу под автомобиль журналиста Павла Шеремета.