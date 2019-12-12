Подозреваемая в убийстве Шеремета Кузьменко обсуждала обстрел Киева из Градов

Кузьменко была не против выпустить по Киеву полкассеты Града / Фото: Facebook

Задержанная по подозрению в убийстве журналиста Павла Шеремета волонтер Юлия Кузьменко в общении с близкими обсуждала возможный обстрел Киева из системы залпового огня Град.

Как рассказал на брифинге заместитель председателя Национальной полиции Евгений Коваль, на представленных журналистам записях два человека обсуждают количество кассет для установки, которых будет достаточно для стрельбы по столице.

"Чтобы Киев привести в норму, надо 4-5 кассет Градов выпустить, да и все", — говорит собеседник Юлии Кузьменко.

Волонтер отвечает, что достаточно и половины одной кассеты. До этого в разговоре речь шла о комбриге, который готов по приказу "ехать на Киев" вместе со своей бригадой. Кузьменко отметила, что мечтает об этом.

"И правильно сделают. Я очень хочу, чтобы это произошло, мне этого Киева не жаль вообще", - сказала она.

Напомним:

Согласно выводам следствия и экспертов, волонтер, медик Юлия Кузьменко и военный, рок-музыкант, лидер группы Riffmaster Андрей Антоненко закладывали бомбу под автомобиль журналиста Павла Шеремета.

Позже стало известно, что фигуранты дела об убийстве Шеремета хотели похитить детей волонтера Маруси Звиробий

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что задержанным объявили подозрение.

Павел Шеремет погиб в Киеве в результате взрыва авто 20 июля 2016 года. Эксперты выяснили, что журналист погиб в результате взрыва самодельного взрывного устройства.

Подозреваемые в качестве сакральной жертвы, чтобы дестабилизировать ситуацию, рассматривали скандального волонтера Марусю Звиробий.

Названы пять подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета: