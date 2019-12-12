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Подозреваемая в убийстве Шеремета Кузьменко обсуждала обстрел Киева из Градов

12 декабря 2019, 21:56

Волонтер спокойно утверждала, что на столицу достаточно выпустить одну кассету.

Кузьменко была не против выпустить по Киеву полкассеты Града / Фото: Facebook

Задержанная по подозрению в убийстве журналиста Павла Шеремета волонтер Юлия Кузьменко в общении с близкими обсуждала возможный обстрел Киева из системы залпового огня Град.

Как рассказал на брифинге заместитель председателя Национальной полиции Евгений Коваль, на представленных журналистам записях два человека обсуждают количество кассет для установки, которых будет достаточно для стрельбы по столице.

"Чтобы Киев привести в норму, надо 4-5 кассет Градов выпустить, да и все", — говорит собеседник Юлии Кузьменко.

Волонтер отвечает, что достаточно и половины одной кассеты. До этого в разговоре речь шла о комбриге, который готов по приказу "ехать на Киев" вместе со своей бригадой. Кузьменко отметила, что мечтает об этом.

"И правильно сделают. Я очень хочу, чтобы это произошло, мне этого Киева не жаль вообще", - сказала она.

Напомним:

  1. Андрей Антоненко
  2. Юлия Кузьменко
  3. Яна Дугарь
  4. Владислав Грищенко
  5. Инна Грищенко
Град Павел Шеремет новости Украины новости Киева Юлия Кузьменко
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