Глава Нацполиции заявил о системном сопротивлении при расследовании дела Шеремета

Правоохранители не исключают, что замешаны люди "из системы".
Во время проведения расследования убийства журналиста Павла Шеремета правоохранители столкнулись с системным сопротивлением.
Глава Национальной полиции Игорь Клименко во время брифинга заявил, что силовики проделали большое количество работы в рамках следствия по данному жестокому преступлению.
"Пришлось по крупицам собирать всю информацию. Хотел бы выделить важную роль СМИ и журналистов, которые предоставили отснятые видеорепортажи в пределах журналистских расследований. Хочу подтвердить, что в рамках следствия на определенных этапах действительно оказывалось системное сопротивление. У нас есть понимание, кто это делал. Не исключаю, что в будущем некоторые из этих лиц будут фигурантами расследований", - подчеркнул он.
Напомним:
- Согласно выводам следствия и экспертов, волонтер, медик Юлия Кузьменко и военный, рок-музыкант, лидер группы Riffmaster Андрей Антоненко закладывали бомбу под автомобиль журналиста Павла Шеремета.
- Позже стало известно, что фигуранты дела об убийстве Шеремета хотели похитить детей волонтера Маруси Звиробий
- Глава МВД Арсен Аваков заявил, что задержанным объявили подозрение.
- Павел Шеремет погиб в Киеве в результате взрыва авто 20 июля 2016 года. Эксперты выяснили, что журналист погиб в результате взрыва самодельного взрывного устройства.
- Названы пять подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета:
- Андрей Антоненко
- Юлия Кузьменко
- Яна Дугарь
- Владислав Грищенко
- Инна Грищенко