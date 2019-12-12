Глава Нацполиции заявил о системном сопротивлении при расследовании дела Шеремета

Игорь Клименко пожаловался на серьезное давление во время расследования убийства Шеремета / Фото: npu.gov.ua

Во время проведения расследования убийства журналиста Павла Шеремета правоохранители столкнулись с системным сопротивлением.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко во время брифинга заявил, что силовики проделали большое количество работы в рамках следствия по данному жестокому преступлению.

"Пришлось по крупицам собирать всю информацию. Хотел бы выделить важную роль СМИ и журналистов, которые предоставили отснятые видеорепортажи в пределах журналистских расследований. Хочу подтвердить, что в рамках следствия на определенных этапах действительно оказывалось системное сопротивление. У нас есть понимание, кто это делал. Не исключаю, что в будущем некоторые из этих лиц будут фигурантами расследований", - подчеркнул он.

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