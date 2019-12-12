Задержание подозреваемых по делу об убийстве Шеремета: Аваков раскрыл подробности

Задержаны возможные исполнители убийства Павла Шеремета, сообщил Арсен Аваков

Украинские правоохранители не утверждают, что задержанные по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета виновны, задержаны возможные исполнители.

Общество должно понять, где патриотизм переходит ту грань, за которой оно превращается в преступление, рассказал глава МВД Арсен Аваков на брифинге в Киеве.

По его словам, относительно фигурантов дела идут следственные действия.

"Обстоятельства, похожие преступления, которые вывели следствия на возможных исполнителей. Материалы дают основания следствию предъявлять обвинения. Это только малая часть тех материалов, которыми располагает следствие...", - заявил чиновник.

Аваков добавил, что все стороны будут доказывать свою правоту в суде. "...Мы не имеем права утверждать, что они (задержанные - Ред.) виновны, мы говорим, что они обвиняемые... Мы получили разрешения следствия опубликовать их фамилии", - сказал он.

Ранее сообщалось, что по делу об убийстве Павла Шеремета задержаны четверо подозреваемых - военный, рок-музыкант, лидер группы Riffmaster Андрей Антоненко (самая известная песня - Тихо прийшов, тихо пійшов), волонтер и медик Юлия Кузьменко, а также доброволец Петр Киян и Яна Дугарь.

Напомним, 20 июля 2016 года в Киеве взорвался автомобиль, в котором ехал Павел Шеремет, журналист погиб. Позже эксперты выяснили, что Шеремет погиб в результате взрыва самодельного взрывного устройства.