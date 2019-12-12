Дело об убийстве Шеремета: все, что известно о задержанных подозреваемых (обновляется)

Андрей Антоненко / соцсети

В четверг, 12 декабря, правоохранители задержали фигурантов дела относительно убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом публично заявил глава МВД Арсен Аваков.

Нардеп Владимир Арьев сообщил, что подозрение в убийстве журналиста предъявляют военному Андрею Антоненко (известный также как рок-музыкант под псевдонимом Riffmaster и лидер одноименного музыкалького коллектива). Вскоре сам Антоненко на своей странице в соцсети Facebook написал, что ему предъявляют обвинение в убийстве Шеремета.

Вскоре Telegram-каналы Игоря Мосийчука и Клименко тайм сообщили, что вместе с Антоненко правоохранители задержали по статье 115 УК Украины (умышленное убийство) волонтера и медика Юлию Кузьменко.

Юлия Кузьменко / Соцсети

Позднее появилась информация, что по делу об убийстве Павла Шеремета оказались задержаны доброволец Петр Киян и Яна Дугарь.

Самый известный трек Андрея Антонеко Riffmaster - Тихо прийшов, тихо пійшов (неофициальный гимн воевавших в АТО украинских спецназовцев)

Напомним, Павел Шеремет был взорван в автомобиле в центре Киеве более трех лет назад - 20 июля 2016 года. Экспертиза показала, что журналиста убили с помощью самодельного взрывного устройства