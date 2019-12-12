Убийство Шеремета: задержаны подозреваемые

Задержаны фигуранты дела насчет убийства Павла Шеремета / Reuters

В четверг, 12 декабря, правоохранители задержали фигурантов дела относительно убийства журналиста Павла Шеремета.

Правоохранители объявляли задержанным подозрение, написал в своем аккаунте в Twitter глава МВД Арсен Аваков.

По данным министра, подозреваемых задержала полиция.

"Только что Нацполиция задержала и по согласию ГПУ объявляет обоснованное подозрение фигурантам дела относительно убийства Павла Шеремета…", - поделился министр.

Задержаны фигуранты дела насчет убийства Павла Шеремета

Нардеп Владимир Арьев сообщил, что подозрение в убийстве журналиста предъявляют военному Андрею Антоненко. Сам Антоненко на своей странице в Facebook написал, что ему предъявляли обвинение в убийстве Шеремета.