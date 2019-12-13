"Родители доверили детей хирургу-убийце": Кузьменко заявила об уничтожении карьеры

Кузьменко обвинила следователей в разрушении 17-летней карьеры / Соцсети

Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета волонтер и детский врач Юлия Кузьменко заявила, что предъявленное ей обвинение полностью разрушило ее многолетнюю медицинскую карьеру.

"У меня 17 лет непрерывного стажа кардиохирургии. Попрошу отметить, в заяве, которую мне вручили, там написано, что я лицо без постоянного места работы. Если 17 лет в кардиохирургии - это не постоянное место работы, тогда я не знаю, кто в нашей стране работает. Вчерашний день, наверно, начался обычно. Я была на работе, у меня было три ребенка в операционной. Самое неприятное — это сейчас постфактум понимать, что, когда я еще находилась в операционной, в этот момент готовился брифинг. Я уже стала убийцей. Когда меня остановили в машине, я ехала забрать своего ребенка со школы, я не могла прочитать, что это такое", - сказала она во время судебного заседания 13 декабря.

Кузьменко утверждает, что до убийства ранее никогда не слышала о Шеремете. И начала мониторить информацию уже после произошедшего, чтобы выяснить для себя – кто это такой.

Читайте такжеУбийство Шеремета: судья взял самоотвод по делу подозреваемых Антоненко и Кузьменко"Я в первый раз про Шеремета услышала, когда это было, в день, по-моему, его убийства, сидела на работе и прочитала, что убили Шеремета. Я тогда полезла читать, кто это, вроде как украинский журналист. Как-то это так происходило. Вы знаете, я не знаю, как закончат мою жизнь, но вчера закончили мою карьеру. У меня тысячи прооперированных пациентов, за 17 лет. Что должны думать родители детей, которых я прооперировала? Их хирург был убийца? Кому они давали своих детей?", — сказала Кузьменко.

Подозреваемая раскритиковала экспертизы, по которым установили ее причастность к тяжкому преступлению. Она добавила, что "даже в 19 веке система антропометрии состояла из очень многих показателей", а ее обвинили лишь по записям камер видеонаблюдения.

Кузьменко опровергла совпадение ее походки с женщиной на видеозаписи. Она заявила, что при переносе груза походка может меняться. По словам обвиняемой, взрывчатка МОН-50, которую несла убийца Шеремета, весит около 5 килограмм, а ее походку анализировали без тяжелых сумок.

Напомним: