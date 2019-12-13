  1. Главная
  3. Украина

Дело Шеремета: что известно о задержанной Юлии Кузьменко

13 декабря 2019, 02:13

Подозреваемая работала детским кардиологом.

  • Юлия Кузьменко Фото: Facebook/Юлия Кузьменко
  • Юлия Кузьменко Фото: Facebook/Юлия Кузьменко
  • Юлия Кузьменко Фото: Facebook/Юлия Кузьменко
  • Юлия Кузьменко Фото: Facebook/Юлия Кузьменко
  • Юлия Кузьменко Фото: Facebook/Юлия Кузьменко
  • Юлия Кузьменко Фото: Facebook/Юлия Кузьменко
  • Юлия Кузьменко Фото: Facebook/Юлия Кузьменко
  • Юлия Кузьменко Фото: Facebook/Юлия Кузьменко
  • Юлия Кузьменко Фото: Facebook/Юлия Кузьменко

Задержанная по подозрению в убийстве журналиста Павла Шеремета военный медик и волонтер Юлия Кузьменко работала в сфере медицины и активно помогала бойцам в зоне АТО.

Как указано на ее странице в Facebook, высшее образование она получила в Медицинском университете имени Богомольца, окончила вуз в 2002 году.

Кузьменко работала в Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова, а с 2002 года - в Научно-практическом центре детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины.

Задержанная заминалась волонтерством с начала войны на Донбассе, состояла в организации Евромайдан — SOS.

В 2016 году от экс-президента Петра Порошенко награду за гуманитарное участие в антитеррористической операции и волонтерскую премию Евромайдан SOS-2016.

Кузьменко воспитывает несовершеннолетнего сына.

Напомним:

  1. Андрей Антоненко
  2. Юлия Кузьменко
  3. Яна Дугарь
  4. Владислав Грищенко
  5. Инна Грищенко
убийство Павел Шеремет новости Украины Юлия Кузьменко
Сейчас вы просматриваете новость «Дело Шеремета: что известно о задержанной Юлии Кузьменко». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

02:51
"Подтянуть попу и сбросить живот": тренер назвала "скрытые" упражнения
02:43
"Плацдарм агрессии": экс-представитель президента в Крыму раскрыл план Путина по захвату Украины
02:17
Статуя Ибрагимовича едва не осталась без ног
02:13
Дело Шеремета: что известно о задержанной Юлии Кузьменко Фото Видео
01:59
На точеном пике сексуальности: как заставить женщину биться в оргазмах
01:30
"Очень интересная стратегия": Зеленский анонсировал повышение пенсий
01:30
"Победа Зеленского": дипломат назвал главный прорыв нормандского саммита
01:22
Тетя Мотя из Топ-модели засветила проколотые соски на пикантном фото
01:07
Вместо Северного потока-2: Эстония и Финляндия сделали России подлость
00:50
"Мы видим инициаторов преступления": Аваков раскрыл подробности дела Шеремета
00:41
"Если приезжают пообсирать, пусть вообще не приезжают": динамовец жестко ответил на свист трибун
00:19
13 декабря – какой сегодня праздник: что делать в День Андрея и пятницу, 13
12 декабря, четверг
23:59
Зеленский заявил о намерениях изменить пункты Минских соглашений
23:51
Александрия уступила Генту и завершила выступления в Лиге Европы
23:42
Зеленский прокомментировал слухи об интервью росСМИ
23:19
Зеленский пояснил, когда готов неоднократно пожать Путину руку
22:58
У соратницы Ляшко Алены Кошелевой украли из Range Rover деньги и документы
22:40
Тренер Динамо прокомментировал вылет из Лиги Европы
22:30
Сериал Папик 2 сезон: когда выйдет продолжение сериала
22:27
"Можно п*здюлей выгрести": Звиробий высказалась о планах по покушению на себя Видео
22:22
"Это запоздалый реверанс": эксперт проанализировал санкции США против Северного потока-2
22:05
Порнозвезда покрасовалась грудью и попой на красивых фото Фото
21:56
Подозреваемая в убийстве Шеремета Кузьменко обсуждала обстрел Киева из Градов
21:54
Синий Басков в окружении полуголых девиц натер свою лампу
21:51
Динамо сыграло вничью с Лугано и вылетело из Лиги Европы Видео
21:50
Зима отменяется: погода разбалует украинцев - синоптики
21:50
Динамо - Лугано: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
21:46
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: пик сексуальности, "наезд" и провалы
21:17
Только три из пяти по делу Шеремета официальные подозреваемые - спикер МВД
21:00
Сериал Папик: 15 и 16 серия смотреть онлайн 12-12-2019 финал Видео
20:59
Пресс-секретарь Зеленского прокомментировала интервью росТВ
20:53
СМИ узнали, кого назначат послом Украины в США
20:42
"Я не говорила": Брежнева отказывается от своих слов об Украине Видео
20:18
Дело Шеремета: подозреваемые за последние годы обзавелись квартирами и машинами - полиция Видео
20:10
Глава Нацполиции заявил о системном сопротивлении при расследовании дела Шеремета
19:55
Пожар на крейсере Адмирал Кузнецов: СМИ сообщили о первой жертве
19:36
Хабиб - Фергюсон: россиянин пообещал "избить" американца
19:31
Обозреватель рассказал о победе Зеленского над Путиным
19:24
В Киеве сквер назвали именем Шеремета
19:13
Что посмотреть: ТОП-10 комедий 2019 года
19:01
"Начали общаться": Зеленский дал первое интервью российскому каналу
18:57
Запрет Слуги народа в России: сериал побил рекорд по просмотрам
18:47
Полиция спасала голого мужчину перед матчем Лиги чемпионов - ужасная драка в Париже Видео
18:43
Фонтан денег и неприятностей – чем опасна пятница 13 в декабре
18:31
Свидетель по делу Шеремета убил себя перед допросом - полиция
18:30
Дело об убийстве Шеремета: все, что известно о задержанных подозреваемых (обновляется)
18:26
"Чтобы дело не превратилось в сериал": Зеленский и Рябошапка прокомментировали задержания по делу Шеремета
18:21
"Сакральная жертва": фигуранты дела об убийстве Шеремета хотели похитить детей Звиробий
18:21
Прорыв в деле об убийстве Шеремета: что на брифинге рассказали о подозреваемых Видео
18:19
CEO STADA: мы планируем расширить линейку продукции Biopharma новости компании
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять