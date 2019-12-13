Дело Шеремета: что известно о задержанной Юлии Кузьменко

Задержанная по подозрению в убийстве журналиста Павла Шеремета военный медик и волонтер Юлия Кузьменко работала в сфере медицины и активно помогала бойцам в зоне АТО.

Как указано на ее странице в Facebook, высшее образование она получила в Медицинском университете имени Богомольца, окончила вуз в 2002 году.

Кузьменко работала в Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова, а с 2002 года - в Научно-практическом центре детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины.

Задержанная заминалась волонтерством с начала войны на Донбассе, состояла в организации Евромайдан — SOS.

В 2016 году от экс-президента Петра Порошенко награду за гуманитарное участие в антитеррористической операции и волонтерскую премию Евромайдан SOS-2016.

Кузьменко воспитывает несовершеннолетнего сына.

Напомним: