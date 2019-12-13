Дело Шеремета: что известно о задержанной Юлии Кузьменко

Подозреваемая работала детским кардиологом.
Задержанная по подозрению в убийстве журналиста Павла Шеремета военный медик и волонтер Юлия Кузьменко работала в сфере медицины и активно помогала бойцам в зоне АТО.
Как указано на ее странице в Facebook, высшее образование она получила в Медицинском университете имени Богомольца, окончила вуз в 2002 году.
Кузьменко работала в Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова, а с 2002 года - в Научно-практическом центре детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины.
Задержанная заминалась волонтерством с начала войны на Донбассе, состояла в организации Евромайдан — SOS.
В 2016 году от экс-президента Петра Порошенко награду за гуманитарное участие в антитеррористической операции и волонтерскую премию Евромайдан SOS-2016.
Кузьменко воспитывает несовершеннолетнего сына.
Напомним:
- Согласно выводам следствия и экспертов, волонтер, медик Юлия Кузьменко и военный, рок-музыкант, лидер группы Riffmaster Андрей Антоненко закладывали бомбу под автомобиль журналиста Павла Шеремета.
- Позже стало известно, что фигуранты дела об убийстве Шеремета хотели похитить детей волонтера Маруси Звиробий
- Глава МВД Арсен Аваков заявил, что задержанным объявили подозрение.
- Также задержанная по подозрению в убийстве журналиста Павла Шеремета волонтер Юлия Кузьменко в общении с близкими обсуждала возможный обстрел Киева из системы залпового огня Град.
- Названы пять подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета:
- Андрей Антоненко
- Юлия Кузьменко
- Яна Дугарь
- Владислав Грищенко
- Инна Грищенко