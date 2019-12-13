"Мы видим инициаторов преступления": Аваков раскрыл подробности дела Шеремета

Глава МВД отметил, что общественности раскрыли лишь 5-7% следствия.
Министр внутренних дел Арсена Авакова заявил, что правоохранители обнародовали лишь 5-7% собранной в ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета информации.
"Это дело не является расследованным и закрытым. Следствие еще продолжается. Сегодня мы провели фазу, когда задержали целую группу и им предъявлены обвинения, как на наш взгляд обоснованные. У нас нет ответов по механизму взаимодействия. У нас в некоторых случаях стоят еще вопросы по роли некоторых людей и, в том числе, мы видим людей, которые инициировали это преступление", - сказал он в эфире шоу Право на власть на телеканале 1+1.
По словам министра, следствие провело ряд экспертиз, к которым был привлечен королевский эксперт Великобритании.
Аваков добавил, что обществу еще предстоит в будущем узнать новые детали расследования.
Напомним:
- Согласно выводам следствия и экспертов, волонтер, медик Юлия Кузьменко и военный, рок-музыкант, лидер группы Riffmaster Андрей Антоненко закладывали бомбу под автомобиль журналиста Павла Шеремета.
- Позже стало известно, что фигуранты дела об убийстве Шеремета хотели похитить детей волонтера Маруси Звиробий
- Глава МВД Арсен Аваков заявил, что задержанным объявили подозрение
- Также задержанная по подозрению в убийстве журналиста Павла Шеремета волонтер Юлия Кузьменко в общении с близкими обсуждала возможный обстрел Киева из системы залпового огня Град.
- Названы пять подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета:
- Андрей Антоненко
- Юлия Кузьменко
- Яна Дугарь
- Владислав Грищенко
- Инна Грищенко