"Мы видим инициаторов преступления": Аваков раскрыл подробности дела Шеремета

Аваков заверил, что следствие работает над раскрытием убийства Шеремета / Фото: mvs.gov.ua

Министр внутренних дел Арсена Авакова заявил, что правоохранители обнародовали лишь 5-7% собранной в ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета информации.

"Это дело не является расследованным и закрытым. Следствие еще продолжается. Сегодня мы провели фазу, когда задержали целую группу и им предъявлены обвинения, как на наш взгляд обоснованные. У нас нет ответов по механизму взаимодействия. У нас в некоторых случаях стоят еще вопросы по роли некоторых людей и, в том числе, мы видим людей, которые инициировали это преступление", - сказал он в эфире шоу Право на власть на телеканале 1+1.

По словам министра, следствие провело ряд экспертиз, к которым был привлечен королевский эксперт Великобритании.

Аваков добавил, что обществу еще предстоит в будущем узнать новые детали расследования.

Напомним: