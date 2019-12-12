Дело Шеремета: подозреваемые за последние годы обзавелись квартирами и машинами - полиция

Ирина "Пума" Грищенко / Соцсети

В четверг, 12 декабря, во время брифинга МВД, посвященного расследованию дела об убийстве летом 2016-го в Киеве Павла Шеремета, стало известно, что две подозреваемые Ирина Грищенко и Юлия Кузьменко за последние годы обзавелись несколькими квартирами и автомобилями.

По данным следователей, Грищенко (позывной "Пума"), стала владелицей двух квартир в столице и авто. Юлия Кузьменко, детский кардиохирург из больницы Охматдет и волонтер под псевдонимом "Лиса", которую подозревают в минировании машины, в которой и погиб Шеремет, за последние годы приобрела дом и элитный автомобиль.

Юлия Кузьменко / Соцсети

Напомним, ранее Главред собрал и опубликовал основные тезисы по расследованию убийства Павла Шеремета, озвученные правоохранителями на брифинге в четверг, 12 декабря. Кроме того, стало известно, что Иван Вакуленко, свидетель по делу Шеремета, убил себя прямо перед допросом в полиции.