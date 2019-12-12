Музыкант прокомментировал задержание по обвинению в убийстве Шеремета

Андрей Антоненко отрицает свою причастность к убийству журналиста Шеремета / Фото: скриншот из видео

Экс-боец АТО и лидер рок-группы Riffmaster Андрей Антоненко, задержанный накануне по обвинению в убийстве журналиста Павла Шеремета, отказался подписывать подозрение правоохранителей и заявил о своей невиновности.

"Вроде бы я сделал группу, которая убила Шеремета. Зачитывали эту всю историю, что они хотят провести обыски. Полный бред, подозрение я не подписываю", - цитирует его Громадське в Twitter.

По словам Антоненко, он к Шеремету вообще не имеет никакого отношения.

Музикант Riffmaster і доброволець Андрій Антоненко коментує своє затримання у справі вбивства журналіста Павла Шеремета pic.twitter.com/2eF8jiDn1A — hromadske (@HromadskeUA) December 12, 2019

Как известно, правоохранители задержали фигурантов дела относительно убийства журналиста Павла Шеремета.

Позже глава МВД Арсен Аваков заявил, что задержанным объявили подозрение.

Напомним, Павел Шеремет погиб в Киеве в результате взрыва авто 20 июля 2016 года. Эксперты выяснили, что журналист погиб в результате взрыва самодельного взрывного устройства. Уже бывший генпрокурор Юрий Луценко сообщал, что по делу об убийстве Шеремета были допрошены сотни человек, а проверены - десятки тысяч.