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Музыкант прокомментировал задержание по обвинению в убийстве Шеремета

12 декабря 2019, 17:21

Задержанный заверяет, что его обвинили ложно.

Андрей Антоненко
Андрей Антоненко отрицает свою причастность к убийству журналиста Шеремета / Фото: скриншот из видео

Экс-боец АТО и лидер рок-группы Riffmaster Андрей Антоненко, задержанный накануне по обвинению в убийстве журналиста Павла Шеремета, отказался подписывать подозрение правоохранителей и заявил о своей невиновности.

"Вроде бы я сделал группу, которая убила Шеремета. Зачитывали эту всю историю, что они хотят провести обыски. Полный бред, подозрение я не подписываю", - цитирует его Громадське в Twitter.

По словам Антоненко, он к Шеремету вообще не имеет никакого отношения.

Как известно, правоохранители задержали фигурантов дела относительно убийства журналиста Павла Шеремета.

Позже глава МВД Арсен Аваков заявил, что задержанным объявили подозрение.

Напомним, Павел Шеремет погиб в Киеве в результате взрыва авто 20 июля 2016 года. Эксперты выяснили, что журналист погиб в результате взрыва самодельного взрывного устройства. Уже бывший генпрокурор Юрий Луценко сообщал, что по делу об убийстве Шеремета были допрошены сотни человек, а проверены - десятки тысяч.

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