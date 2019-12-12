Задержания по делу Шеремета. Брифинг Зеленского, Авакова и Рябошапки онлайн

Андрей Антоненко

В Киеве проходит брифинг с участием президента Украины Владимира Зеленского, генерального прокурора Руслана Рябошапки и главы МВД Арсена Авакова.

Тема брифинга – убийство известного журналиста Павла Шеремета.

Напомним, ранее Аваков сообщил в своем фейсбуке, что Национальная полиция Украины задержала и огласила подозрение задержанным по делу об убийстве Шеремета летом 2016 года.

Он не называл фамилий, однако о своем задержании сообщил известный киевский рок-муыкант Андрей Антоненко, который известен под псевдонимом Riffmaster.

На своей странице он сообщил, что ему предъявили обвинения в убийстве Шеремета.

В комментарии прессе Антоненко заявил, что обвинения являются абсурдными.

В настоящее время обыски в его доме продолжаются.

Риффмастер на какое-то время приостановил свою музыкальную карьеру и стал сержантом Сил Специальных операций. Сочиненная им песня под названием "Тихо прийшов, тихо пишов" стала гимном участников АТО.

В 2017 году о нем на своей странице сообщил даже президент Украины Петр Порошенко.

"С первый дней войны Андрей помогал армии как волонтер. Бойцы Сил Специальный операций ВСУ хорошо знают Андрея. А песню, которую он посвятил бойцам ССО, знают на память. Она стала неофициальным гимном Сио Спецопераций. Как раз время переслушать ее снова", - писал глава государства в 2017 году.

Второй задержаной по статье 115 (умышленное убийство) стала участница АТО, медик и волонтер Юлия Кузьменко. Ее задержали на работе.

Третьим - доброволец Петр Киян.