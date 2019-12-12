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Прорыв в деле об убийстве Шеремета: что на брифинге рассказали о подозреваемых

12 декабря 2019, 18:21

Стало известно, кто мог подложить бомбу под машину журналиста.

Главные факты, озвученные на брифинге по делу Павла Шеремета - Брифинг по Шеремету
Собраны главные факты, озвученные на брифинге по делу об убийстве Павла Шеремета / Reuters

В четверг, 12 декабря, стало известно, что в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета есть прорыв - задержаны подозреваемые.

В Киеве организовали брифинг с участием главы МВД Арсена Авакова, генпрокурора Руслана Рябошапки и президента Владимира Зеленского, посвященный расследованию убийства.

Министр внутренних дел сказал, что правоохранители задержали возможных исполнителей убийства. По его словам, относительно фигурантов дела идут следственные действия.

Позже были названы имена людей, которые закладывал бомбу под машину Шеремета.

Следствие и эксперты пришли к выводам, что бомбу под авто журналиста закладывали волонтер, медик Юлия Кузьменко и военный, рок-музыкант, лидер группы Riffmaster Андрей Антоненко.

Читайте такжеСвидетель по делу Шеремета убил себя перед допросом - полицияПо данным правоохранителей, исполнителями преступления являются пять человек, один из злоумышленников - специалист в области взрывного дела, АТОшник Владислав Грищенко - имеет шесть судимостей. 

Правоохранители выяснили, что фигуранты обсуждали дестабилизацию в Украине, в частности, убийство известных людей, рассматривали кандидатуру волонтера Маруси Зверобой. 

Брифинг по Шеремету: что сказал Зеленский

Я думаю, что у меня нет слов, одни эмоции. Несколько месяцев назад я сказал, что для нас это одно из приоритетных криминальных дел, и я хочу поблагодарить прокуроров, следователей.

Вероятные убийцы сегодня были задержаны, мы получили сегодня много ответов, но мы еще не знаем, кто заказчик, но я надеюсь, что мы это узнаем скоро. Мне бы не хотелось, чтобы это дело превратилось в "сериал".

Брифинг по Шеремету: что сказал Рябошапка

Хотел бы отметить титаническую работу наших сотрудников полиции, прокуроров. Очень мало людей в стране верили, что такое убийство может быть раскрыто. Это только первые шаги, установлены только причастные, которые планировали и закладывали бомбу, надо еще установить инициаторов.

Ранее сообщалось, что 12 декабря по делу об убийстве Павла Шеремета задержали Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко, а также добровольца Петра Кияна и Яну Дугарь. Напомним, Шеремет погиб в Киеве 20 июля 2016-го в результате взрыва машины. Эксперты пришли к выводу, что взорвалась самодельная бомба.

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