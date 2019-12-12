Свидетель по делу Шеремета убил себя перед допросом - полиция

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Иван Вакуленко, ветеран АТО и один из тех людей, который правоохранители вызывали по делу об убийстве путем взрыва в июле 2016-го в Киеве журналиста Павла Шеремета, совершил суицид накануне допроса.

Такую информацию на срочном брифинге озвучил в четверг, 12 декабря, первый замглавы Нацполиции Евгений Коваль.

По его словам, Иван Вакуленко (позывной "Пистолет"), которого вызвали повесткой на как свидетеля в деле Шеремета, прямо накануне совершил самоубийство, выстрелив в голову из охотничьего ружья.

Иван "Пистолет" Вакуленко / соцсети

Напомним, ранее на брифинге правоохранители рассказали - по версии следствия, волонтер/медик Юлия Кузьменко и военослужащий/ рок-музыкант (лидер группы Riffmaster) Андрей Антоненко закладывали бомбу под автомобиль журналиста Павла Шеремета.