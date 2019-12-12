Только три из пяти по делу Шеремета официальные подозреваемые - спикер МВД

По словам Артема Шевченко, пара подозреваемых официально проходят совсем по другому делу.
Только трое из пятерых лиц, которых на брифинге по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета руководство МВД объявило подозреваемыми, имеют соответствующий процессуальный статус.
Такую информацию в комментарии порталу LIGA озвучил официальный спикер МВД Артем Шевченко.
По его словам, официальный статус по делу об убийстве Шеремета (статья 115 Уголовного кодекса - умышленное убийство) имеют трое - Яна Дугарь, Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко (он же Riffmaster).
Супруги же Грищенко, Владислав и Ирина, как рассказал Шевченко, проходят по совсем другому делу – как подозреваемые в организации покушения на бизнесмена в населенном пункте Косово (Ивано-Франковская область)
"Но, безусловно, они будут проверяться и на это (причастность к убийству Шеремета, - Главред), но пока у них подозрение по другому эпизоду", - подытожил он.
Напомним, ранее Главред собрал и опубликовал основные тезисы по расследованию убийства Павла Шеремета, озвученные правоохранителями на брифинге в четверг, 12 декабря. Кроме того, стало известно, что Иван Вакуленко, свидетель по делу Шеремета, убил себя прямо перед допросом в полиции.