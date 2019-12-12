Только три из пяти по делу Шеремета официальные подозреваемые - спикер МВД

Артем Шевченко / УНИАН

Только трое из пятерых лиц, которых на брифинге по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета руководство МВД объявило подозреваемыми, имеют соответствующий процессуальный статус.

Такую информацию в комментарии порталу LIGA озвучил официальный спикер МВД Артем Шевченко.

По его словам, официальный статус по делу об убийстве Шеремета (статья 115 Уголовного кодекса - умышленное убийство) имеют трое - Яна Дугарь, Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко (он же Riffmaster).

Супруги же Грищенко, Владислав и Ирина, как рассказал Шевченко, проходят по совсем другому делу – как подозреваемые в организации покушения на бизнесмена в населенном пункте Косово (Ивано-Франковская область)

"Но, безусловно, они будут проверяться и на это (причастность к убийству Шеремета, - Главред), но пока у них подозрение по другому эпизоду", - подытожил он.

Напомним, ранее Главред собрал и опубликовал основные тезисы по расследованию убийства Павла Шеремета, озвученные правоохранителями на брифинге в четверг, 12 декабря. Кроме того, стало известно, что Иван Вакуленко, свидетель по делу Шеремета, убил себя прямо перед допросом в полиции.