Убийство Шеремета: суд оставил под стражей подозреваемую Кузьменко, адвокат прослезился

Суд оставил Юлию Кузьменко под стражей / УНИАН

Во вторник, 24 декарбря, Киевский апелляционный суд оставил под стражей фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета детского кардиохирурга и волонтера Юлии Кузьменко, которая ранее написала трогательное письмо его маме.

По информации, на поруки ее готовы были взять 56 человек, в том числе волонтеры, врачи, бывшие и действующие народные депутаты Украины.

Апелляционный суд огласил только резолютивную часть решения. Согласно решению суда, Юлия Кузьменко будет находиться под стражей до 8 февраля 2020 года.

Отметим, адвокат Юлии Кузьменко Владислав Добош после оглашения решения суда расплакался.

"Ну что вы за люди?" и "Что с вами не так, чтобы держать людей в тюрьме?", - вопрошал Добош в зале суда.

При этом граждане, которые присутствовали в суде, скандировали: "Ганьба".

Добавим, что в комментариях под видео пользователи Сети пишут, что адвоката стоит лишить лицензии.

"Адвокат тот еще клоун! Лишить лицензии!", - пишет Юлиана Середа.

"Сначала городил чушь всякую, а потом начал рыдать и оскорблять судей.Это адвокат? Сброд идиотов и цирк упоротых", - убеждена Ирина Кюри.

"Оскар ему", - добавил Сергей Тян.

Читайте такжеВ Слуге народа удивились, зачем Аваков "подключил" Зеленского на брифинг по убийству ШереметаНапомним, 23 октября Киевский апелляционный суд вынес решение по апелляции Андрей Антоненко, которого считают причастным к убийству журналиста Павла Шеремета. Так, судья оставил музыканта под стражей.

Адвокат Станислав Жерновников просил суд заменить содержание Антоненко под стражей на ночной домашний арест. По мнению защитника, у следствия недостаточно доказательств причастности музыканта к гибели Шеремета. Кроме того, подозреваемый содержит двух несовершеннолетних детей.