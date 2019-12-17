"Делают шоу": подозреваемая в убийстве Шеремета написала трогательное письмо его маме

Павел Шеремет / Reuters

Подозреваемая по делу об убийстве Павла Шеремета Юлия Кузьменко написала письмо маме погибшего журналиста. В послании "Лиса" выразила соболезнование.

"Я не буду писать и убеждать Вас, что я здесь ни при чем - я хочу, чтобы Вы это узнали из объективных экспертиз и доказательств, на проведении которых я настаиваю. Я просто хочу выразить Вам мое искреннее соболезнование", - говорится в письме, которое обнародовал адвокат подозреваемой Влад Добош в Facebook.

По ее словам, мама Шеремета будет вынуждена пережить новое "шоу".

"Вы пережили то, что боится пережить каждая мать больше всего на свете. Смерть своего ребенка. Вы три года после этого наблюдали импотенцию нашей структуры МВД в расследовании его смерти. Извините, но Вам придется опять увидеть, что из смерти Вашего сына сейчас делают шоу с нашим участием. Извините нашу страну и за это", - написала Кузьменко.

При этом она пожелала, чтобы правоохранители нашли настоящих убийц журналиста.

Как ранее сообщал Главред, ветеран АТО, рок-музыкант, лидер группы Riffmaster Андрей Антоненко написал записку, в которой обратился к матери Шеремета.