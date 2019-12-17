"Это все ложь": Антоненко-Riffmaster обратился к матери Шеремета

Андрей Антоненко заявил о том, что не причастен к убийству Павла Шеремета.
Ветеран АТО, рок-музыкант, лидер группы Riffmaster Андрей Антоненко, которого подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета, написал записку, в которой обратился к матери погибшего.
Записку Антоненко из СИЗО в Facebook опубликовала директор группы Riffmaster Полина Иванова.
"Я не причастен к убийству Павла Шеремета и ни в чем не виновен, что бы не говорили люди "сверху". Это все ложь! Полная. И с первой буквы", - написал Антоненко.
Вместе с тем он поблагодарил мать Шеремета за то, что она засомневалась в достоверности обвинений против него и выступила против того, чтобы пострадали невинные люди.
Напомним, 12 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков написал, что фигуранты дела об убийстве Павла Шеремета задержаны. Позже стало известно, что задержаны Андрей Антоненко, волонтер и медик Юлия Кузьменко, а также доброволец Петр Киян и медсестра Яна Дугарь.
Потом прошел брифинг насчет расследования дела об убийстве журналиста. На брифинге сообщили, что по мнению следствия и экспертов, бомбу под авто журналиста закладывали Антоненко и Кузьменко.
Кузьменко суд арестовал на 60 дней без права внесения залога, а Дугарь - назначил круглосуточный домашний арест.