"Это все ложь": Антоненко-Riffmaster обратился к матери Шеремета

Андрей Антоненко (Riffmaster) / УНИАН

Ветеран АТО, рок-музыкант, лидер группы Riffmaster Андрей Антоненко, которого подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета, написал записку, в которой обратился к матери погибшего.

Записку Антоненко из СИЗО в Facebook опубликовала директор группы Riffmaster Полина Иванова.

"Я не причастен к убийству Павла Шеремета и ни в чем не виновен, что бы не говорили люди "сверху". Это все ложь! Полная. И с первой буквы", - написал Антоненко.

Вместе с тем он поблагодарил мать Шеремета за то, что она засомневалась в достоверности обвинений против него и выступила против того, чтобы пострадали невинные люди.

/ Фейсбук П.Ивановой

Напомним, 12 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков написал, что фигуранты дела об убийстве Павла Шеремета задержаны. Позже стало известно, что задержаны Андрей Антоненко, волонтер и медик Юлия Кузьменко, а также доброволец Петр Киян и медсестра Яна Дугарь.

Потом прошел брифинг насчет расследования дела об убийстве журналиста. На брифинге сообщили, что по мнению следствия и экспертов, бомбу под авто журналиста закладывали Антоненко и Кузьменко.

Кузьменко суд арестовал на 60 дней без права внесения залога, а Дугарь - назначил круглосуточный домашний арест.