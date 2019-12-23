Убийство Павла Шеремета: суд принял решение по подозреваемому Антоненко

Андрей Антоненко / Главред

Киевский апелляционный суд в понедельник, 23 декабря, вынес решение по апелляции Андрей Антоненко, которого считают причастным к убийству журналиста Павла Шеремета. Так, судья оставил музыканта под стражей.

Адвокат Станислав Жерновников просил суд заменить содержание Антоненко под стражей на ночной домашний арест. По мнению защитника, у следствия недостаточно доказательств причастности музыканта к гибели Шеремета. Кроме того, подозреваемый содержит двух несовершеннолетних детей.

В то же время, прокуратура наставила на том, чтобы меру пресечения оставили без изменений. В свою очередь, суд принял решение оставить Антоненко под стражей до 8 февраля 2020 года. Таким образом, мера пресечения осталась без изменений.

Как ранее сообщал Главред, в Киеве апелляционный суд не смог рассмотреть жалобу защиты детского кардиохирурга и волонтера Юлии Кузьменко из-за неявки стороны обвинения.