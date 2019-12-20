"Штурм и крики": в киевском суде из-за Кузьменко было "горячо"

В суде Киева силовики вытеснили "группу поддержки" Юлии Кузьменко, и вывели волонтера из здания / УНИАН

В Киеве апелляционный суд не смог рассмотреть жалобу защиты детского кардиохирурга и волонтера Юлии Кузьменко, подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, из-за неявки стороны обвинения.

Кузьменко заявила, что не уйдет из зала суда, пока не пройдет судебное заседание, вместе с ней была группа поддержки - родные, друзья и активисты, сообщает корреспондент ТСН.

По данным издания, Кузьменко поддерживали сотни активистов и пытались штурмовать помещение суда. Толпу сдерживали правоохранители, а люди им кричали: "Ганьба".

Позже корреспондент УНИАН узнал, что из зала заседаний десятки силовиков вытеснили людей и вывели Кузьменко, чтобы доставить ее в следственный изолятор. Telegram-канал Klymenko Time сообщил, что волонтера с шумом и криками увезли обратно в камеру.

Напомним, 12 декабря глава МВД Арсен Аваков поделился, что задержаны фигуранты дела об убийстве Павла Шеремета. Позже выяснилось, что задержана, в частности, Юлия Кузьменко. Позже суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.