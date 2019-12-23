"Больше войск": в США назвали условие для отмены санкций против России

Уильям Тейлор / Reuters

В США пообещали сохранить санкции против Российской Федерации. По словам временного поверенного по делам США в Украине Уильяма Тейлора, ограничения будут действовать до деоккупации Крыма и прекращения войны на Донбассе.

"США сохранят санкции в отношении России до того времени, пока они ведут войну на Донбассе. И США сохранят санкции в отношении России до того времени, пока они незаконно оккупируют Крым", - заявил американский дипломат во время трансляции в Facebook на странице посольства США в Украине.

При этом он отметил, что США могут ввести новые санкции в отношении России.

"И, если россияне предпримут больше шагов, отправят больше войск, усилят боевые действия, тогда мы, вероятно, введем больше санкций", - указал Тейлор.

Кроме того, он считает, что американские санкции не наносят вреда европейским странам, а цель ограничений заключается в побуждении Кремля вернуть Крым и покинуть Донбасс.

"Эти санкции - не для того, чтобы наказать российский народ, эти санкции - для того, чтобы создать давление на российское правительство, в частности на Путина, чтобы РФ вышла из Донбасса и Крыма", - подытожил представитель США.

Как ранее сообщал Главред, спикер президента РФ Дмитрий Песков пообещал США, что Россия не оставит без ответа американские санкции против Северного потока-2.